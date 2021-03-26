Разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о "войне"

Обращение появилось в ответ на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о "мировой войне нового типа" в сфере вакцинации от COVID-19. Европа станет континентом, на котором производится наибольшее количество вакцин от COVID-19, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

По его словам, прививочная кампания в странах Евросоюза велась с отставанием, но "сейчас его удалось наверстать".

Он также сказал, что в сфере вакцинации ведется "мировая война нового типа". "Мы отмечаем попытки дестабилизации ситуации Россией и Китаем, стремление повлиять с помощью вакцин. На этом фоне мы желаем производить столько вакцин, чтобы обеспечить собственные потребности", - цитируют информагентства Макрона.

На этом фоне российские разработчики "Спутника V" через Twitter решили обратиться к лидеру Франции.

"Дорогой @EmmanuelMacron, сделать вакцины неполитическими - это наша лучшая надежда на мир во всем мире, а не на войну. Мы благодарны вам за то, что вы прислали французскую научную команду под руководством @mpkieny и наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло свой вклад в нашу совместную борьбу с COVID!", - говорится в аккаунте @Sputnik V.