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26.03.2021 11:12
Рубрика: Экономика

Разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о "войне"

Текст: Ирина Невинная
Россия предложила Франции присоединиться к 10 другим странам, которые согласились производить вакцину "Спутник V". "Производство различных вакцин - это верный путь к независимости вакцин. Вместе мы сильнее! Рука победы", - такое обращение разработчики вакцины разместили в официальном Twitter.
На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин/ РГ На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин/ РГ
На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин/ РГ

Обращение появилось в ответ на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о "мировой войне нового типа" в сфере вакцинации от COVID-19. Европа станет континентом, на котором производится наибольшее количество вакцин от COVID-19, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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По его словам, прививочная кампания в странах Евросоюза велась с отставанием, но "сейчас его удалось наверстать".

Он также сказал, что в сфере вакцинации ведется "мировая война нового типа". "Мы отмечаем попытки дестабилизации ситуации Россией и Китаем, стремление повлиять с помощью вакцин. На этом фоне мы желаем производить столько вакцин, чтобы обеспечить собственные потребности", - цитируют информагентства Макрона.

На этом фоне российские разработчики "Спутника V" через Twitter решили обратиться к лидеру Франции.

"Дорогой @EmmanuelMacron, сделать вакцины неполитическими - это наша лучшая надежда на мир во всем мире, а не на войну. Мы благодарны вам за то, что вы прислали французскую научную команду под руководством @mpkieny и наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло свой вклад в нашу совместную борьбу с COVID!", - говорится в аккаунте @Sputnik V.

Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире Европа Франция Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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