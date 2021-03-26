Комментируя итоги недавней сессии Всекитайского собрания народных представителей и принятый план "14-й пятилетки", российские эксперты выразили уверенность, что экономическое развитие КНР будет создавать новые возможности и для России. Речь идет не только о договоренностях лидеров России и Китая к 2024 году практически удвоить товарооборот между странами - до 200 миллиардов долларов. Важной составляющей сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс и один путь" является транспортная интеграция, а ключевой проект в этой сфере для Дальнего Востока в целом - проект развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2", включенный в программу российско-китайского сотрудничества на 2018-2024 годы.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин: Нужно развивать инвестиционное взаимодействие. Сейчас у нас в активе 90 важных инвестиционных проектов. Российское правительство готово оказывать их реализации всю необходимую поддержку. 25-я регулярная встреча глав правительств России и Китая в режиме видеоконференции. Фото: goverment.ru

История

Идея МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" родилась с постановки задачи обеспечить северо-восточным китайским провинциям Хэйлунцзян и Цзилинь кратчайший выход к морским портам на юге Приморья. Выгоды очевидны: сокращение сроков транспортировки грузов оптимизирует логистику перевозок в соседние страны, в том числе и в южные провинции КНР. Это также важно для Кореи и Японии, имеющих тесные торгово-экономические связи с Поднебесной, и для Монголии, заинтересованной в развитии транспорта.

Финансово-экономическая модель приморских МТК была подготовлена компанией McKinsey и утверждена российским правительством в декабре 2016 года. Потенциал транзита, по оценкам консалтинговой компании, составит около 45 миллионов тонн. Меморандум о сотрудничестве двух стран в проекте был подписан 4 июля 2017 года во время рабочего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны договорились содействовать развитию инфраструктуры МТК, обеспечить "бесшовный" режим транзита, поддержать строительство логистических парков и стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции.

Вопрос о необходимости заключения межправительственного соглашения прорабатывается с Государственным комитетом по развитию и реформе КНР с 2018 года. Выйти на этап подписания межправительственного соглашения о совместном развитии МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" из-за большого объема согласований пока не удалось. В прошлом году в работу по повышению пропускной способности транспортных коридоров и развитию обслуживающей их инфраструктуры вмешалась пандемия. Процесс замедлился, но не остановился.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: Мы заинтересованы в увеличении импорта российской продукции в Китай. Вместе с тем мы также нацелены на синхронный рост двусторонней торговли и инвестиций. 25-я регулярная встреча глав правительств России и Китая в режиме видеоконференции. Фото: goverment.ru

Что сделано

Специалисты China Communications Construction Company совместно с Минвостокразвития России подготовили предварительное технико-экономическое обоснование, сообщила корреспонденту "ДК" пресс-служба ведомства. Один из главных выводов ТЭО - необходима дополнительная государственная финансовая поддержка проекта.

Кроме того, из-за разницы в ширине железнодорожной колеи требуется проработать вопрос создания нового типа инфраструктуры с использованием цифровых технологий и беспилотного транспорта. Это поможет, исключив бумажный документооборот и обеспечив минимум административных процедур, кардинально снизить себестоимость перевозок. В 2020 году это решение закрепили в совместном коммюнике председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Между тем с 2018 года объемы перевозок по приморским транспортным коридорам увеличивались высокими темпами (см. инфографику), хотя до обозначенных экспертами McKinsey 45 миллионов тонн еще далеко. Номенклатура перевозок: лесоматериалы, изделия деревянные, части мебели из дерева, сборные строительные конструкции, медные листы, медный концентрат, шлак и зола, бытовые электроприборы, посуда, рис, кукуруза, сухое молоко и другие продукты питания.

К сожалению, в 2020 году из-за регулярных заторов при реализации карантинных мер и снижения транзита (особенно из/в КНР) перевозки сократились, прежде всего через порт Зарубино (МТК "Приморье-2"). Однако продолжилось тестирование маршрутов, связанное с возможностью отправки грузов новыми грузоотправителями (не только китайскими), а также с увеличением грузоподъемности поездов.

Например, японские предприниматели в прошлом году впервые протестировали порт Зарубино для доставки в Японию более 2,7 тысячи тонн выращенной в Приморье кукурузы. Ее доставили специальными автомобилями-зерновозами к месту погрузки на борт судна. До сих пор зерно вывозили только через порт Владивосток. Эксперимент признан успешным.

В феврале этого года ДВЖД организовала тестовую поездку для определения технической возможности увеличения веса поездов на погранпереходе Гродеково - Суйфэньхэ. Пока здесь курсируют грузовые поезда массой не более 3,6 тысячи тонн, а приграничные станции рассчитаны на прием составов длиной до 41 условного вагона. Использование нового локомотива 3ТЭ25К2М показало, что реально увеличить массу грузовых поездов до 5,2 тысячи тонн, но для этого нужно модернизировать приграничные станции для приема более длинных поездов (до 71 условного вагона).

Улучшается инфраструктура приграничных пунктов пропуска. До конца этого года планируется завершить первый этап реконструкции и начать проектирование развития погранперехода Краскино, обслуживающего МТК "Приморье-2". К 2024 году его пропускная способность увеличится с нынешних 100 до 750 машин в сутки.

Проект реконструкции пункта пропуска Пограничный (МТК "Приморье-1") доработан под создание дополнительной инфраструктуры, чтобы участники приграничных поездок могли путешествовать на личном автомобиле. График сдачи объекта - конец 2023 года, увеличение пропускной способности - с нынешних 200 до 1300 машин (грузовых, легковых и автобусов) в сутки. Пока же действующая инфраструктура в Пограничном улучшена за счет обустройства двух дополнительных полос контроля и досмотровых мест для грузового транспорта.

Системный подход

Для ускорения обслуживания следующих по МТК грузов внедрено их электронное декларирование, установлены предельные сроки осуществления госконтроля, реализован механизм "единого окна". Идут переговоры о переходе на круглосуточный режим работы пунктов пропуска в Пограничном и Краскине. С китайской стороной прорабатывается возможность перевода сопредельных пунктов пропуска в Суйфэньхэ и Хуньчуне на семидневный круглосуточный режим работы.

Как сообщалось в отраслевом журнале "Морские порты", РЖД разработало график для контейнерных поездов, следующих по маршруту Гродеково - порт Восточный/Владивосток (МТК "Приморье-1"). Это позволит отправлять транзитные контейнеры с фиксированным сроком доставки. Действует 50-процентная скидка на действующий тариф при перевозках груженых и порожних контейнеров в составе контейнерных поездов, 30-процентная - одиночными отправками. В рамках инвестпрограммы РЖД реализуется проект реконструкции терминально-складского комплекса станции, идет работа по увеличению ее пропускной способности.

Аналогично график движения разработан и для транзитных контейнерных поездов в сообщении Хуньчунь - порт Зарубино - страны АТР (МТК "Приморье-2"). Для увеличения объемов перевозок и расширения номенклатуры внешнеторговых грузов развивается терминально-складская инфраструктура станции Камышовая (по программе модернизации Восточного полигона).

Для организации системной работы по встраиванию в региональную и глобальную сеть российских транспортных коридоров правительство учредило в прошлом году Автономную некоммерческую организацию "Дирекция международных транспортных коридоров".

В ее задачу входит формирование сети приоритетных МТК с использованием целевых моделей с заданными стоимостными и временными параметрами, прозрачными коммерческими условиями и устойчивыми грузопотоками. На первом этапе в работе у дирекции 10 маршрутов, в том числе Европа - Западный Китай (ЕЗК), МТК "Приморье-1", МТК "Приморье-2", экономический коридор Россия - Китай - Монголия, железнодорожный коридор Восток - Запад. В основе работы - принятие федеральными органами исполнительной власти, институтами развития и бизнесом скоординированных управленческих решений.

Вероятно, на VI Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре этого года во Владивоcтоке, станут известны новые подробности реализации масштабного проекта.

Участок трассы международного транспортного коридора "Приморье-1". Фото: primorsky.ru

Прямая речь

Михаил Холоша, помощник ректора по научной работе Морского государственного университета им. адмирала Невельского (г. Владивосток):

- Прежняя концепция МТК, сформулированная странами Северо-Востока Азии более 20 лет назад, выполнила свое предназначение, и в новых условиях требует пересборки. За это время поменялись взгляды транспортников на вопросы управления маршрутами перевозок, понимание логистики стало глубже и масштабнее, изменилась грузовая база, началась цифровая трансформация отрасли, стали востребованы меры защиты от таких неприятных событий, как пандемия COVID-19 и т.п.

Поэтому, на мой взгляд, при подготовке ТЭО проекта нельзя опираться на устаревшую концепцию локальных транзитных маршрутов МТК. Сейчас востребовано бесшовное сопряжение с внешним окружением: в транспортной сфере надо создавать интегрированную сеть мультимодальных перевозок, объединять маршруты в сеть, а это предполагает многосторонний формат сотрудничества. Нужно включить в организационную рамку по разработке и реализации МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" также другие страны, в первую очередь, Японию и Республику Корея.

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии:

Нужно активнее продвигать совместные предприятия, расширять кооперацию, реализовывать общие программы развития, в том числе в инфраструктуре. Мне кажется, здесь нужно больше активности.

Справка

МТК "Приморье-1" - маршрут в направлении Харбин - Муданьцзян - Суйфэньхэ/Пограничный, Суйфэньхэ/ Гродеково, Дунин/Полтавка - Уссурийск - порты Владивосток/ Восточный/ Находка - морские линии. Является составной частью глобального коридора "Суйфэньхэ" через Монголию, Китай и РФ.

МТК "Приморье-2" - маршрут в направлении Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь/Краскино, Хуньчунь/Махалино - порт Зарубино - морские линии.

Комментарий

Олег Рой, начальник отдела международного регионального взаимодействия международного департамента министерства по развитию Дальнего Востока РФ:

- Мы провели исследование, как наилучшим образом обеспечить современными цифровыми технологиями инфраструктуру для эффективных перевозок по МТК. В решении технических вопросов зафиксировано единообразие подходов российской и китайской сторон. К сожалению, на темпы работ повлияло распространение коронавирусной инфекции и вынужденное введение ограничительных мер. Теперь нам предстоит завершить анализ правового обеспечения транспортной деятельности и существующей логистической инфраструктуры, структурировать проект с возможностью привлечения внешнего финансирования, создать управляющую компанию, сформировать пул заинтересованных инвесторов как с российской, так и с китайской стороны. И только после решения всех этих вопросов можно выходить на подписание соответствующего межправительственного соглашения.