80% жителей Подмосковья, госпитализированных с COVID-19, старше 60 лет

Большинство больных коронавирусом, которых госпитализируют в больницы Московской области, старше 60 лет. "Под 80% - это люди 60 плюс", - рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в регионе ведется большая работа по приглашению жителей на вакцинацию от COVID-19. В первую очередь, на прививку зовут именно представителей старшего возраста - они были и остаются в группе риска. Вакцинация - единственная возможность уберечь родного пожилого человека от возможности заболеть коронавирусом. "Мы очень активно агитируем, чтобы люди записывались и вакцинировались", - подчеркнул Воробьев.

Ежедневно на прививку приходят до 15 тысяч жителей области.