Новости

Организаторы "Евровидения" не пропустили Беларусь на конкурс 22:47
В "Единой России" дадут оценку инциденту с депутатом Геттой 22:31
Ребёнка спасли из-под завалов дома, обрушившегося в Новой Москве 22:14
80% жителей Подмосковья, госпитализированных с COVID-19, старше 60 лет 22:06
В Новой Москве прогремел взрыв в жилом доме 21:46
Активные граждане проголосовали за название новой станции БКЛ 21:25
Минобороны сообщило о 519 военнослужащих с коронавирусом 20:51
В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом 20:47
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничение с фильма о Ржеве 20:45
В Москве расцвели подснежники 20:11
Поветкин оказался легче Уайта почти на 10 кг 20:02
Учёные выяснили, видят ли осьминоги сны 19:59
Инфекционист Минздрава: Часть ограничений из-за COVID-19 останется на год-два 19:50
Вышел русский трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 19:35
Украина начнет поставки воды в Крым только в случае гумкатастрофы 19:24
Минск с нескрываемой иронией рассказал Вашингтону о борьбе за свободу 19:15
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подростка в Подмосковье 19:15
Суд отправил под стражу следователя, обвиняемого в краже 25 млн рублей 19:01
МВД Беларуси сообщило о предотвращении двух терактов 18:56
Путин и Пашинян оценили обстановку вокруг Карабаха 18:51
Трусова собирается прыгнуть пять четверных прыжков на ЧМ 18:31
В СК заявили о завершении расследования дела о хищении средств ДЭК 18:15
В Новгородской области произошел разлив нефтепродуктов 18:10
В Мордовии СК проверит работу руководителя организации "Особые дети" 17:46
Опрос: Россияне назвали условия счастливой жизни 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 21:25
Рубрика: Экономика

Активные граждане проголосовали за название новой станции БКЛ

Текст: Любовь Проценко

В "Активном гражданине" завершилось голосование за название новой станции Большой кольцевой линии. Большинство москвичей посчитали, что она должна называться "Народное Ополчение". Появится станция на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения и откроется в этом году.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Столичные вокзалы присоединились к программе Safe Travels

55,02% участников голосования высказалось за название "Народное Ополчение". Предложенный вариант связан с памятью Московского народного ополчения, кроме того, в пешей доступности от новой станции расположен памятник героям ополчения. Оформление станции также посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов.

За название "Карамышевская" проголосовало 35,93%. Связано оно с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который защищала 3-я коммунистическая дивизия народного ополчения. Ранее здесь находилась деревня Карамышево, по имени которой названы Карамышевская набережная и Карамышевский проезд.

Голосование стартовало 24 марта 2021 года, за это время свое мнение высказали 112 960 активных граждан.

Новая станция Большой кольцевой линии метро расположена на северо-западе Москвы, в районе Хорошёво-Мнёвники. После открытия она станет ближайшей к Серебряному Бору. Расстояние до него составит около 2,5 километра.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Пашинян оценили обстановку вокруг Карабаха
Инфекционист Минздрава: Часть ограничений из-за COVID-19 останется на год-два
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны