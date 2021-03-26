Активные граждане проголосовали за название новой станции БКЛ

В "Активном гражданине" завершилось голосование за название новой станции Большой кольцевой линии. Большинство москвичей посчитали, что она должна называться "Народное Ополчение". Появится станция на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения и откроется в этом году.

55,02% участников голосования высказалось за название "Народное Ополчение". Предложенный вариант связан с памятью Московского народного ополчения, кроме того, в пешей доступности от новой станции расположен памятник героям ополчения. Оформление станции также посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов.

За название "Карамышевская" проголосовало 35,93%. Связано оно с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который защищала 3-я коммунистическая дивизия народного ополчения. Ранее здесь находилась деревня Карамышево, по имени которой названы Карамышевская набережная и Карамышевский проезд.

Голосование стартовало 24 марта 2021 года, за это время свое мнение высказали 112 960 активных граждан.

Новая станция Большой кольцевой линии метро расположена на северо-западе Москвы, в районе Хорошёво-Мнёвники. После открытия она станет ближайшей к Серебряному Бору. Расстояние до него составит около 2,5 километра.