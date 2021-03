Beat Film Festival объявил даты и первые фильмы программы

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявил формат и даты проведения в 2021 году. А также - первые фильмы программы и секцию гала-премьер.

Фестиваль пройдет с 2 по 20 июня в гибридном формате: офлайн - в кинотеатрах и на других площадках Москвы, онлайн - на платформе КиноПоиск HD. Продажи билетов на показы гала-премьер в кинотеатре "Октябрь" уже открыты, фильмы для покупки онлайн станут доступны в день старта фестиваля.

По традиции, заведенной еще в 2018 году, Beat Film Festival первым представляет свою самую парадную секцию - гала-премьеры. Они проходят в первом премьерном зале киноцентра "Октябрь", рассчитанном на 1500 мест, и сопровождаются дискуссиями с экспертами. В программу гала-премьер 2021 вошли шесть фильмов о героях современности: "Аалто", "Вендерс", "Лоран Гарнье: Электрошок", "Майкл и его "джорданы"", "Американская утопия" и "Серфинг не для девчонок". Из кратких аннотаций, присланных в редакцию "РГ", можно понять, о чем картины, которые наша публика увидит впервые.

"Аалто" (Alvar Aalto) - новый взгляд на жизнь и наследие великого архитектора Алвара Аалто. Фильм расскажет не только о знаковых зданиях и предметах интерьера, но и о взаимоотношениях с семьей и ролях, которые в творчестве Аалто сыграли обе его жены, Айно и Элисса.

"Вендерс" (Wim Wenders: Desperado) - посвящение легенде XX века, режиссеру картин "Париж, Техас" и "Небо над Берлином" Виму Вендерсу. Создатели ленты, вошедшей в программу Каннского фестиваля, отправляют своего героя в путешествие по местам съемок главных фильмов. Портрет режиссера дополняют высказывания Вернера Херцога, Фрэнсиса Форда Копполы, Уиллема Дэфо, Патти Смит.

"Лоран Гарнье: Электрошок" (Laurent Garnier: Off the Record) - личный взгляд на историю танцевального движения от автора культовой книги "Электрошок" Лорана Гарнье. Вместе со своими друзьями и коллегами он проводит зрителя через три десятилетия танцевальной революции: от манчестерского клуба Haçienda конца 1980-х до рейва у тбилисского парламента в мае 2018-го.

"Американская утопия" (American Utopia) - киноверсия бродвейского шоу экс-фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна, снятая классиком независимого американского кино Спайком Ли. Мюзикл с эффектной хореографией стал фильмом открытия международного кинофестиваля в Торонто 2021, а теперь его увидят и в России.

"Майкл и его "джорданы"" (One Man and His Shoes) - фильм о том, как революционные стратегии создают многомиллиардный бизнес. В свое время Спайк Ли снимал рекламные ролики для именных кроссовок своего друга Майкла Джордана - феномену культовых Nike Air Jordan посвящена эта лента. Но также она об уличной моде, одержимых коллекционерах и американской мечте.

"Серфинг не для девчонок" (Girls Can"t Surf) - лента о девушках, которые в 80-х боролись с сексизмом в этом спорте - и заодно об эволюции серфинг-культуры.