ФСБ задержала руководителей "Архоблэнерго"

ФСБ совместно с СК России, МВД и Росгвардиией задержали в Москве и Архангельске руководителей АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, а также особо крупном уклонении от налогов.

По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотреблениями должностными полномочиями, с 2018 по 2020 год была создана угроза энергетической безопасности Архангельской области. Кроме того, была дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей.

В частности, энергокомпания получила чистый убыток в размере более 290 млн рублей. При этом кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей. В то же время перед бюджетом образовалась задолженность по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

По данным следствия, подозреваемые предприняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО "Архоблэнерго" и последующее его банкротство для монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.