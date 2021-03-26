Хозяйка льва из Подмосковья объяснила, что животное делало на крыше дома

Лев, которого очевидцы заметили на крыше дома в селе Козино Одинцовского района Московской области, "сидел на своей территории". Такое объяснение резонансному происшествию дала хозяйка животного Наталья.

По ее мнению, внимание к случившемуся намеренно привлек ее сосед, с которым ранее произошел конфликт.

"У нас зооцентр. Мы часто перегораживаем грузовой машиной с кормами дорогу. Сосед за это просто отомстил. Это дом льва, он никуда не уходил и никуда не убегал. Сидит на своей территории", - приводит слова Натальи "Газета.ru".

Она отметила, что лев проживает в этом доме "официально со всеми документами", поэтому "никакого криминала" в этой ситуации нет.

Отметим, что снимать льва с крыши пришлось спасателям МЧС.