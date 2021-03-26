Юные ученые Нововоронежа дебютировали в "Школе Росатома"

В Доме детского творчества г. Нововоронежа состоялся конкурс юных исследователей "Дебют в науке". Учащиеся 5-11 классов четырех городских школ продемонстрировали свои знания в химии, физике, биологии и географии.

Конкурс проходил в седьмой раз и был посвящен 10-летнему юбилею проекта "Школа Росатома".

Участники представили 28 исследовательских работ. В состав жюри вошли преподаватели, аспиранты и студенты ВГУ, ВГПУ, ВГУИТ, Нововоронежского политехнического колледжа.

"Большое впечатление на меня произвел выбор тем и серьезный научный подход ребят к их рассмотрению. Работы юных ученых затрагивают социально-общественные проблемы. Все это говорит о высоком уровне конкурсантов и большом вкладе в их деятельность педагогов", - сказала председатель жюри конкурса, председатель Общественной палаты г. Нововоронежа, помощник директора Нововоронежской АЭС Инна Кудряшова.

Тематика представленных на конкурс работ была разноплановой. Школьники изучали состав моющих средств, лекарственных препаратов, индексы Е в продуктах питания, задавались вопросами о том, какое влияние на здоровье оказывают энергетические напитки, ГМО, нанесение тату. Часть работ была посвящена исследованию воды в родниках и различных районах города атомщиков, а также флоры и фауны городского парка. Большой интерес вызвали работы, посвященные научным исследованиям Леонардо да Винчи, вкладу химиков в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Жюри определило 16 победителей и призеров конкурса, а также отметило педагогов, подготовивших участников.

В завершение конкурса был показан спектакль Театра науки ВГУИТ, состоялась экскурсия в музей Нововоронежской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.