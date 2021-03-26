Краснокнижный сычуаньский такин родился в Московском зоопарке

Детеныш редкого сычуаньского такина родился в Московском зоопарке. Численность этих копытных в дикой природе сильно снижается, а потому их редко содержат в европейских зоопарках.

"При рождении такин весил девять килограммов, сейчас уже 20. Взрослые такины-самцы весят от 300 до 350 килограммов. Имя новорожденному еще не придумали", - сообщается на сайте мэра столицы

Увидеть маленького такина можно будет в июне, а пока детеныш и мама не выходят к посетителям, а прячутся в укромном уголке вольера. Добавим, что в столичном зоопарке эти животные появились в 2009 году. Благодаря созданным условиям семейство этих редких копытных стало самым многочисленным в России.