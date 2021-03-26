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26.03.2021 18:53

Липецкие предприятия нарастят объем экспорта

Липецкие предприятия готовы нарастить объем экспорта в десятки стран, с которыми уже сотрудничают в этом направлении, а также расширить географию поставок. Перспективы выхода на мировой рынок обсудили в рамках тематического бизнес-форума и деловой встречи с представителями дружественной Беларуси.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Форум "Сделано в Липецкой области: Вызовы и возможности для экспортеров в нестандартное время" состоялся в администрации региона. Руководитель областного Центра поддержки экспорта Василий Гольцов отметил, что в 2020 году продукция липецких экспортеров выведена более чем в 41 страну мира, среди которых Сербия, Чехия, Германия, Бенин, Киргизия, Вьетнам, Венгрия, Нидерланды, Шотландия, Италия. Несмотря на сложную обстановку в мире, липецким предпринимателям при поддержке ЦПЭ удалось заключить 136 экспортных контрактов на общую сумму более 15 миллионов долларов.

Эти результаты глава региона Игорь Артамонов называет очень значимыми и добавляет, что останавливаться на достигнутом ни в коем случае не стоит. Возможности липецких предприятий, по его мнению, далеко не исчерпаны, и региональные власти готовы оказывать поддержку для реализации самых смелых проектов.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Наращиванию экспорта уделяется особое внимание, - отмечает Игорь Артамонов. - Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере.

В подтверждение этих слов на форуме прозвучали комментарии министра-советника по экономическим вопросам Посольства Республики Молдова в РФ Оксаны Гречаный, представителя координационного Комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Станислава Мезенцева и вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Марии Луизы Бароне. Все они отметили высокую потребность в товарах липецкого производства за рубежом.

Уже не в рамках форума перспективы экспорта обсудили заместитель главы региона Александр Рябченко и руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске Сергей Мисурагин. Республика Беларусь - один из ведущих партнеров Липецкой области в торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах.

Игорь Артамонов не раз подчеркивал, что белорусские товары пользуются высоким спросом в регионе, а липецкие производители в свою очередь, успешно продвигают свою продукцию в Беларуси. Так, экспорт Липецкой области в Беларусь в прошлом году превысил 131,7 миллиона долларов. Главными товарными группами поставок стали черные металлы и изделия из них, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус. Импорт из Беларуси достиг почти 70 миллионов долларов: партнеры поставили в регион котлы, древесину и изделия из нее, а также древесный уголь.

- Постоянный диалог помогает более тесному взаимодействию Липецкой области и Республики Беларусь в самых разных сферах, - отмечает Игорь Артамонов. - У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь.

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