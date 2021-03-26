Москвич случайно выбросил с мусором полмиллиона рублей

В центре столицы мужчина случайно выронил полмиллиона рублей, когда выбрасывал мусор, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел на Лесной улице. Именно там 60-летний москвич выбрасывал мусор и выронил 525 тысяч рублей. Это была толстая пачка денег, перемотанная резинкой. Пропажу суммы москвич заметил, когда пришел на работу.

Посмотрев записи камер, гражданин увидел, как прохожий нашел деньги, поднял и ушел. По этому факту возбуждено уголовное дело, полиция квалифицировала происшествие как кражу.