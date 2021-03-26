Сергунина: Обучение московских предпринимателей по президентской программе оплатит бюджет страны и столицы

Заммэра Москвы Наталья Сернунина сообщила, что обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров смогут пройти столичные предприниматели и их сотрудники. Больше половины (66%) стоимости этой программы будет оплачено из федерального бюджета, а также правительством Москвы, остальное - за счет организации или специалиста.

"Кадровый потенциал и подготовка высококлассных специалистов важны для любого города. Участники программы смогут повысить свою квалификацию на базе семи ведущих экономических вузов Москвы, а их работодатели - сократить затраты на обучение и одновременно усилить свои позиции на рынке", - приводит слова Сергуниной официальный портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что заявку и пакет документов для конкурсного отбора необходимо подать до 23 апреля. Вместе с документами нужно предоставить мотивационное эссе, а затем пройти профессиональное интервью и тестирование. Конкурсные испытания будут проводиться до 21 мая включительно.

Отмечается, что участникам предложат выбрать один из двух вариантов обучения. Так, первый вариант - базовая образовательная программа - предусматривает теоретическую профессиональную переподготовку по одному из направлений, среди которых "Корпоративные финансы", "Управление бизнес-проектами", "Производственный менеджмент" и другие. Второй вариант является проектно-ориентированной программой, которая подразумевает переподготовку с ориентацией на практические навыки и развитие компетенций менеджера. Здесь слушатели разработают и реализуют собственный проект под руководством преподавателя. Этот вариант должен быть направлен на повышение эффективности организации, в которой работает специалист.

В сообщении также сказано, что в программе принимают участие Финансовый университет при правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Государственный университет управления, Российский экономический университет имени Плеханова, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Международный институт менеджмента "Линк" и Московская международная высшая школа бизнеса "Мирбис".