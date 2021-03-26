Останкинская телебашня примет участие в экологической акции "Час Земли"

Останкинская телебашня поддержит международную экологическую акцию "Час земли". Об этом сообщает официальный портал башни.

Медиафасад Останкинской башни представляет собой два круговых экрана общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Его можно сравнить с небольшим футбольным полем. Нижний уровень - на высоте 87-126 метров, верхний - на высоте 150-191 метра. "Останкинская башня регулярно поддерживает самую масштабную экологическую акцию планеты "Час Земли" и призывает всех неравнодушных присоединиться к ней. Каждый из нас может более осознанно потреблять природные ресурсы и оберегать окружающую среду. Поэтому на время проведения акции подсветка и медиаэкран на час погаснут", - сообщает портал. Отметим, что акция "Час Земли" призвана напомнить об экологии. Это самая массовая акция в истории человечества, в ней ежегодно принимают участие два миллиарда людей из более чем 180 стран. Чтобы присоединиться, нужно по местному времени отключить освещение и электроприборы с 20.30 до 21.30.

Напомним, что в столице погаснет подсветка на более 2 тысячах различных сооружений. Среди них все столичные вокзалы, Покровский собор (Собор Василия Блаженного), башни и стены Московского кремля, здание ГУМа, сталинские высотки, "Стеклянная кора" в парке Зарядье, медиафасады на Новом Арбате, панорамы Садового кольца, включая гостиницу "Пекин" и прочие сооружения.