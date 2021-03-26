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26.03.2021 16:40

Под Калугой открылись Хлюстинские чтения

26 марта глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в открытии II Хлюстинских чтений, посвященных городам-юбилярам земли Калужской.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Мероприятие началось с молебна в память благотворителя А.С. Хлюстина в Никольском соборе Мосальска, а также освящения памятной мемориальной доски Борисоглебского храма.

Участники чтений посетили выставку, посвященную 790-летию Мосальска, а также посмотрели фильм народной Мосальской киностудии "Колос" о первых Хлюстинских чтениях.

Фото: Калужская городская дума
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Затем состоялось пленарное заседание.

Известный благотворитель, купец 1 гильдии Антон Семенович Хлюстин оставил заметный след в истории Калужской земли - построенные по его предложению и на его средства дом для инвалидов и больничный комплекс стали первой земской больницей Калуги. Именно с Хлюстинской больницы фактически началось становление калужского здравоохранения.

"В этом году чтения посвящены городам юбилярам Калужской земли. Наша милая Калуга отмечает круглую дату - 650 лет. И если наукоград Обнинск еще очень молод, по историческим меркам 65 лет это совсем немного, то Мосальск, которому исполняется 790 лет, даже старше региональной столицы. Это очень древний и красивый город, с богатой историей и традициями, и я очень рад возможности посетить его, - отметил в своем выступлении Юрий Моисеев. - Благодарю всех участников чтений за большую работу по изучению и пропаганде истории Калужского края и значительный вклад в дело увековечения памяти Антона Семеновича Хлюстина".

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