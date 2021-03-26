Подмосковные чиновники готовятся к переезду на новое место

Деловой комплекс "Два капитана", что находится в Красногорске рядом с Домом правительства Московской области, достроен, введен в эксплуатацию и уже оформлен в региональную собственность. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Александр Чупраков.

"С 5 апреля сюда начнут переезжать из Москвы областные министерства и ведомства", - уточнил он. Сегодня площади в столице арендуют областные министерства стройкомплекса, ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, а также Московская областная Дума. Все они теперь переберутся в "Два капитана".

Этот деловой комплекс - пожалуй, самый знаковый подмосковный недострой. Его начали возводить еще в 2006 году. В 2009-м преступные действия бывшего министра финансов области Алексея Кузнецова привели к тому, что застройщик обанкротился и стройка была заморожена. "По поручению губернатора Андрея Воробьева, в 2012 году мы обратились с иском в суд о возврате комплекса в собственность области", - напомнил Чупраков. После того, как иск был удовлетворен, началась достройка "Двух капитанов". И вот теперь в этой многолетней работе, наконец, поставлена точка.