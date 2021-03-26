Работники НВ АЭС признали коллективный договор выполненным

25 марта на Нововоронежской АЭС прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция, где были подведены итоги работы профсоюзного комитета за 2016-2021 гг. и выполнение коллективного договора за 2020 год. В конференции принял участие 121 делегат.

Председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко сообщил, что сейчас на учете в профсоюзе состоит 3 968 работников НВ АЭС, 2 131 пенсионер НВ АЭС, 318 учащихся Нововоронежского политехнического колледжа.

На атомной станции существует 20 видов помощи по коллективному договору и 12 видов по линии профсоюза. Так, атомщикам компенсируют затраты за занятия спортом. Работникам НВ АЭС и членам их семей выделяют путевки на санаторно-курортное лечение в Крым, Сочи, на Кавказ. Ежегодно производится индексация окладов атомщиков. Большое внимание профком уделяет работе с детьми, организуя для них детский оздоровительный лагерь "Дружба" на базе профилактория "Энергетик".

На НВ АЭС действует система управления охраной труда, работает 123 уполномоченных по охране труда, благодаря чему за это время не было зарегистрировано ни одного несчастного случая.

В 2020 году с самого начала пандемии профком для предупреждения распространения коронавирусной инфекции закупил для работников НВ АЭС и Клинической больницы №33 защитные маски, респираторы, дезинфекционные средства, защитные костюмы, экспресс-тесты на сумму 4 млн рублей. По договоренности с Госкорпорацией "Росатом" профком помог КБ №33 с покупкой нового медоборудования для борьбы с COVID-19 на сумму более 16 млн рублей.

"Успехи в реализации социальной политики на атомной станции стали возможны благодаря выполнению основной производственной задачи нашим коллективом. Несмотря на непростой год из-за новой коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, в 2020 году НВ АЭС выработала 26,8 млрд кВтч, превысив целевой показатель", - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

В ходе конференции делегаты получили ответы на интересующие вопросы. Лучших работников-членов профсоюза, внесших большой вклад в развитие системы социального партнерства, отметили наградами.

Высокую оценку работе профкома и действующему коллективному договору дал председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев. Председатель Воронежского областного объединения профсоюзов Евгений Проняев, в свою очередь, добавил, что коллективный договор НВ АЭС дважды был признан лучшим в конкурсе среди промышленных предприятий региона.

В итоге делегаты конференции признали работу профсоюзной организации НВ АЭС за отчетный период удовлетворительной, коллективный договор - выполненным. Был утвержден новый состав профсоюзного комитета. Председателем профкома НВ АЭС открытым голосованием единогласно был избран Юрий Бабенко.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru