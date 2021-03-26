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26.03.2021 16:40

Работники НВ АЭС признали коллективный договор выполненным

25 марта на Нововоронежской АЭС прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция, где были подведены итоги работы профсоюзного комитета за 2016-2021 гг. и выполнение коллективного договора за 2020 год. В конференции принял участие 121 делегат.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко сообщил, что сейчас на учете в профсоюзе состоит 3 968 работников НВ АЭС, 2 131 пенсионер НВ АЭС, 318 учащихся Нововоронежского политехнического колледжа.

На атомной станции существует 20 видов помощи по коллективному договору и 12 видов по линии профсоюза. Так, атомщикам компенсируют затраты за занятия спортом. Работникам НВ АЭС и членам их семей выделяют путевки на санаторно-курортное лечение в Крым, Сочи, на Кавказ. Ежегодно производится индексация окладов атомщиков. Большое внимание профком уделяет работе с детьми, организуя для них детский оздоровительный лагерь "Дружба" на базе профилактория "Энергетик".

Фото: Нововоронежская АЭС
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На НВ АЭС действует система управления охраной труда, работает 123 уполномоченных по охране труда, благодаря чему за это время не было зарегистрировано ни одного несчастного случая.

В 2020 году с самого начала пандемии профком для предупреждения распространения коронавирусной инфекции закупил для работников НВ АЭС и Клинической больницы №33 защитные маски, респираторы, дезинфекционные средства, защитные костюмы, экспресс-тесты на сумму 4 млн рублей. По договоренности с Госкорпорацией "Росатом" профком помог КБ №33 с покупкой нового медоборудования для борьбы с COVID-19 на сумму более 16 млн рублей.

"Успехи в реализации социальной политики на атомной станции стали возможны благодаря выполнению основной производственной задачи нашим коллективом. Несмотря на непростой год из-за новой коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, в 2020 году НВ АЭС выработала 26,8 млрд кВтч, превысив целевой показатель", - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

В ходе конференции делегаты получили ответы на интересующие вопросы. Лучших работников-членов профсоюза, внесших большой вклад в развитие системы социального партнерства, отметили наградами.

Фото: Нововоронежская АЭС
Дополнительная выручка НВ АЭС составила более 737 млн рублей

Высокую оценку работе профкома и действующему коллективному договору дал председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев. Председатель Воронежского областного объединения профсоюзов Евгений Проняев, в свою очередь, добавил, что коллективный договор НВ АЭС дважды был признан лучшим в конкурсе среди промышленных предприятий региона.

В итоге делегаты конференции признали работу профсоюзной организации НВ АЭС за отчетный период удовлетворительной, коллективный договор - выполненным. Был утвержден новый состав профсоюзного комитета. Председателем профкома НВ АЭС открытым голосованием единогласно был избран Юрий Бабенко.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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