Собянин: Реставрацию Театра эстрады планируется завершить в 2022 году

Реставрацию Театра эстрады планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Осмотрев сегодня ход работ в здании театра, он сказал: "Уникальное место, но, конечно, морально и физически устаревшее, требующее серьезного ремонта. Понятно, что это тяжело. Понятно, что сложно. Мы не раз проходили эту историю, но оно того стоит. Я думаю, что в следующем году театр, по сути дела, получит новое здание и новую жизнь на долгие-долгие годы".

Специалисты восстановят несущую способность конструкций, отреставрируют фасады здания. Дверные и оконные проемы воссоздадут в первоначальных габаритах. Заменят так же старые инженерные коммуникации. В помещениях воссоздадут историческую планировку и отреставрируют интерьеры. На сцене заменят системы постановочного освещения, озвучивания и звукоусиления. А в зрительном зале установят новые кресла. Кроме того, заменят одежду сцены и театральных помещений, декоративную тканевую отделку купола зрительного зала. И все это будет сделано меньше чем за два года.

По словам главы города, за последние годы в столице отремонтировано 70 зданий культуры.

"Причем многие из них кардинально изменили внешний облик, в них появилось новое содержание и технологическое оборудование, - продолжил он, обращаясь к коллективу театра. - Все удобное, красивое, качественное. Мы продолжаем эту программу. Надеюсь, что и в вашем театре будет все замечательно".

Собянин поздравил всех работников театра с наступающим профессиональным праздником - Всемирным днем театра:

"Завтра Всемирный день театра. Вообще, у нас неделя такая культурная. С большим удовольствием поздравляю всех работников театров. Хотел сказать слова благодарности. Во время пандемии в онлайн-режиме театры не переставали работать, не переставали проходить репетиции. Сегодня они практически работают полноценно. Конечно, это определенные риски, мужество, но тем не менее любовь к театру сильнее всего".