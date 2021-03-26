Столичные причалы и набережные начали готовить к навигации

В Москве начали готовить причалы и набережные к пассажирской навигации. Открыть ее должны в конце апреля. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства промывают лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, чистят пескоструем гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы для последующей покраски. По словам Петра Бирюкова, при необходимости сделают локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников.

Заммэра подчеркнул, что для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Отдельная подготовка к навигации пройдет на причалах Северного речного вокзала.

"Кроме стандартной промывки и уборки территории запланированы работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку, - рассказал Петр Бирюков. - Будет налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению".

Заммэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.