Угрозы подтопления территорий Новой Москвы нет

Динамика таяния льда минимальна, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, вот уже три недели экипажи Московского авиацентра ежедневно облетают территорию протяженностью свыше 120 км. Они мониторят паводковую ситуацию в ТиНАО.

Маршрут пролегает в том числе через такие населенные пункты, как Остафьево, Кленово, Рогово, Красная Пахра, город Троицк.

"За три недели мониторинга обстановка изменилась незначительно: динамика таяния льда минимальна, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается", - сообщает Telegram-канал.

Напомним, что в столичном регионе паводок начинается, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной, а в ночные часы нет заморозков.