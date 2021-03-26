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26.03.2021 12:09
Рубрика: Власть

В 24 столичных медучреждениях модернизированы противопожарные системы

Текст: Ирина Огилько

Работы по модернизации противопожарных систем завершены в 24 столичных медицинских учреждениях. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Работы начались в прошлом году. В настоящее время они завершены в 24 действующих медучреждениях, еще в 17 будут окончены летом этого года.

В адресный перечень 41 объекта здравоохранения попали такие знаковые объекты как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь всех этих медучреждений составляет 900 тыс. квадратных метров

Заммэра пояснил, что прежние противопожарные системы были установлены 15-20 лет назад и уже не отвечали нормам и требованиям безопасности. Новейшие комплексы позволяют оперативно оповещать о пожаре, руководить эвакуацией, вести управление инженерными коммуникациями.

Принцип действия систем следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, менее чем через одну секунду на центральный пульт управления приходит сигнал, что в помещении обнаружено задымление. После этого срабатывает второй датчик, автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях. Менее чем через 15 минут на место прибывают пожарные расчеты.

С центрального поста лечебного учреждения автоматически отдается сигнал на отключение вентиляции, включение дымоудаления, опускание лифтов на первый этаж, разблокировку дверей.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все противопожарные системы, которые сейчас устанавливают в медучреждениях, отечественного производства.

"Работы проводятся в удобное время, согласованное с руководством лечебного учреждения, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и персонала", - заключил он.

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