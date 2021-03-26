В 24 столичных медучреждениях модернизированы противопожарные системы

Работы по модернизации противопожарных систем завершены в 24 столичных медицинских учреждениях. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Работы начались в прошлом году. В настоящее время они завершены в 24 действующих медучреждениях, еще в 17 будут окончены летом этого года.

В адресный перечень 41 объекта здравоохранения попали такие знаковые объекты как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь всех этих медучреждений составляет 900 тыс. квадратных метров

Заммэра пояснил, что прежние противопожарные системы были установлены 15-20 лет назад и уже не отвечали нормам и требованиям безопасности. Новейшие комплексы позволяют оперативно оповещать о пожаре, руководить эвакуацией, вести управление инженерными коммуникациями.

Принцип действия систем следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, менее чем через одну секунду на центральный пульт управления приходит сигнал, что в помещении обнаружено задымление. После этого срабатывает второй датчик, автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях. Менее чем через 15 минут на место прибывают пожарные расчеты.

С центрального поста лечебного учреждения автоматически отдается сигнал на отключение вентиляции, включение дымоудаления, опускание лифтов на первый этаж, разблокировку дверей.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все противопожарные системы, которые сейчас устанавливают в медучреждениях, отечественного производства.

"Работы проводятся в удобное время, согласованное с руководством лечебного учреждения, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и персонала", - заключил он.