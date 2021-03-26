В Москве расширили возможности получения услуги по профориентации

Центр занятости "Моя карьера" расширил возможности получения услуги по профориентации. Теперь москвичи могут пройти профориентационную консультацию при первичной консультации со специалистом, на которой вместе с экспертом можно определить свои сильные стороны и карьерные цели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня более 60% соискателей, которые обращаются в центр занятости, не знают или не уверены в том, где хотели бы работать. Поэтому центр занятости "Моя карьера" упростил получение услуги по профориентации. Раньше москвичам была доступна профориентационная компьютерная диагностика, на которую нужно было записываться. Теперь, уже на первой встрече с соискателем, карьерный консультант проводит консультацию, чтобы определить сферы деятельности, которые ему максимально подходят и подобрать наиболее подходящие вакансии", - рассказала Ракова.

Профориентационная консультация доступна москвичам старше 14 лет. В ходе беседы карьерный консультант определяет набор компетенций и навыков, на основании которых можно подобрать направление деятельности. Также важно понять факторы, влияющие на выбор вакансии, например, график работы и уровень дохода, на которые рассчитывает соискатель. Еще один ключевой момент - это мотивация, а именно - насколько срочно клиенту нужна работа и готов ли он рассмотреть смежные или другие сферы занятости.

В финале беседы карьерный консультант рассказывает о возможностях трудоустройства по выбранным направлениям, выстраивает дальнейшие шаги для достижения результата. Специалист также может порекомендовать, какие необходимо получить дополнительные навыки, рассказать о возможностях обучения и переобучения в городе, а также о программах и тренингах центра "Моя карьера", которые направлены на эффективное трудоустройство или оформление самозанятости.

Эксперты центра занятости отмечают, что профориентационная консультация будет особенно актуальна тем, кто чувствует себя неуверенно на рынке труда. Например, молодым специалистам, которые только закончили обучение, мамам с маленьким детьми, представителям старшего возраста, людям с инвалидностью или же соискателям, которые внезапно лишились работы, прошли через сложное увольнение или решили поменять род занятий.

В рамках комплексных программ, которые действуют в центре, профориентационная беседа поможет для каждого составить собственный индивидуальный план поиска работы и профессиональной реализации. А карьерный консультант станет личным помощником до самого момента трудоустройства.

В центре "Моя карьера" также можно пройти профориентационную компьютерную диагностику по выявлению личностных, профессиональных и мотивационных особенностей, потенциала к предпринимательской деятельности. Эксперты по построению карьеры проанализируют итоги теста и помогут определиться с дальнейшими шагами для успешного трудоустройства.

Сегодня в центре "Моя карьера" в очном режиме каждый сможет получить помощь в составлении резюме, поиске подходящих вакансий, а также подготовиться к собеседованию с работодателем. В центре можно стать участником тренингов и вебинаров, которые помогут поработать над развитием личностных навыков, узнать об эффективных способах трудоустройства, научиться презентовать себя и работать с современными технологиями. Актуальное расписание всех мероприятий специализированного центра занятости "Моя карьера" можно посмотреть в разделе "Афиша".

Чтобы стать участником занятий, а также получить доступ к другим сервисам и программам центра занятости, необходимо зарегистрироваться. Для этого необходимо записаться на прием по телефону: +7 (495) 870-44-44 или по ссылке mos.ru.