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26.03.2021 19:15
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

Текст: Владимир Баршев

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в Подмосковье, сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

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"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Солнечногорск, ОМВД России по Александровскому району УМВД России по Владимирской области в городе Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в деревне Голубое Московской области, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы".

Накануне в одной из квартир многоэтажного дома в этом поселке было обнаружено тело подростка с множественными ножевыми ранениям. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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