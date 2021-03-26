В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в Подмосковье, сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Солнечногорск, ОМВД России по Александровскому району УМВД России по Владимирской области в городе Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в деревне Голубое Московской области, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы".

Накануне в одной из квартир многоэтажного дома в этом поселке было обнаружено тело подростка с множественными ножевыми ранениям. По данному факту возбуждено уголовное дело.