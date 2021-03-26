В Туле вакцинированных бесплатно пустят на концерты и спектакли

Все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на Госуслугах, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. В регионе по-прежнему действуют 50-процентные ограничения по заполняемости залов в культурных заведениях и на спортивных трибунах, теперь эти места готовы предоставить людям, сделавшим прививку от коронавируса.

Как пояснила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марина Безбородова, вакцинирование обеспечивает минимальный риск при посещении массовых мероприятия:и те, кто сделал прививку, и сами не заразятся, и не станут источником заболевания для других. Она подчеркнула, что в регионе вакцины доступны, они надежны, поэтому можно допустить такие послабления. Впрочем, обязательный масочный режим действует по-прежнему.

В акции участвуют более 20 учреждений культуры федерального, регионального и муниципального уровней, сообщила министр культуры региона Татьяна Рыбкина. В их числе областная филармония, Тульский драмтеатр, ТЮЗ, театр кукол, концертные залы, Тульский зооэкзотариум, кинотеатры. Кроме того, 17 музеев готовы бесплатно принимать вакцинированных граждан - правда, без предоставления услуг экскурсовода. Это Тульский кремль, музей-усадьба Поленово, музей изобразительных искусств и другие. По словам Рыбкиной, в дальнейшем список будет расширен - многим учреждениям культуры требуется определенная подготовка для участия в этой акции.

К акции также присоединились профессиональные спортивные клубы региона, среди которых волейбольный клуб "Тулица" и футбольный клуб "Арсенал".

Для получения бесплатного билета надо найти на сайте регионального правительства раздел "Без дистанции", выбрать мероприятие и зарегистрироваться. После регистрации жителю на электронную почту придет подтверждение, которое надо будет показать на входе при посещении мероприятия вместе с паспортом и QR-кодом о вакцинации на сайте Госуслуги в электронном или печатном виде. Получить электронный сертификат о вакцинации можно на сайте Госуслуги по ссылке.

Понятно, число бесплатных билетов ограничено половиной свободных в связи с коронавирусными ограничениями мест. Зато в условиях акции нет ограничений по прописке, пояснил руководитель Центра управления регионом Артем Ткаченко. Так что жители соседних регионов, сделавшие прививку, могут также поучаствовать в этой акции и посетить бесплатно, например, усадьбы Поленово или Болотова, музей Вересаева или Тульский кремль. Если вакцинированный взрослый прибудет с ребенком, то билет на него покупать придется - детей же не прививают. Но детские билеты везде льготные. Впрочем, как пояснила Татьяна Рыбкина, каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально. В любом случае, ребенка посадят вместе с родителем.

Акция продлится до 1 июня 2021 года. На сайте регионального правительства появился раздел, где опубликована афиша мероприятий, которые можно посетить бесплатно. Афиша будет регулярно обновляться.