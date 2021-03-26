За вклад в развитие МЭШ педагоги получили 4000 грантов

4000 грантов получили педагоги за вклад в развитие МЭШ. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Осенью этого года "Московской электронной школе" исполняется пять лет. Она уже стала неотъемлемой частью столичной системы образования. На сегодняшний день в 483 школах Москвы работает почти 2 тысячи учителей - обладателей грантов мэра Москвы за вклад в развитие проекта. Более того, МЭШ активно пользуются и вносят свой вклад в ее развитие педагоги из других регионов. Среди обладателей грантов были педагоги из самых разных городов нашей страны, в их числе - Балаково, Ижевск, Липецк, Шахты. Уже было выделено 4 тысячи таких грантов".

Лидером по количеству грантов является школа №1571, учителя которой уже 87 раз были отмечены мэром Москвы.

Обладателем юбилейного 4-тысячного гранта стала Мария Тюляева, учитель английского языка школы №1253. Педагог создала блок сценариев уроков по английскому языку для 5 класса. Ее разработкой коллеги воспользовались 3,5 тысячи раз. Отдельно отметим, что этот грант для Марии Александровны также является юбилейным - он стал двадцатым в ее педагогической карьере.

"Сегодня в Библиотеке "МЭШ" можно найти 188 моих сценариев, 607 приложений, 29 видеоуроков, 15 учебных модулей и 2 пособия. Но моя главная гордость - полный комплект уроков по английскому языку на весь год для 7 класса. На подходе еще два таких комплекта: для 5 и 8 классов. Работая в "МЭШ", держу в голове основную идею - сделать жизнь своих коллег проще, а материал - удобным для восприятия и учеников, и учителей. Когда я веду уроки, слежу за реакцией ребят: что интересно, какие задания пользуются успехом. Записываю идеи, которые возникают по ходу урока, а потом встраиваю их в свои сценарии", - говорит Мария Тюляева.

Сегодня в Библиотеке "Московской электронной школы" собрано более 53 тысяч сценариев уроков, более 2 тысяч электронных учебных пособий, 348 учебников, более 138 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ведущими отечественными ИТ-компаниями. Совсем недавно незаменимый помощник столичного учителя пополнился еще двумя виртуальными лабораториями - теперь их стало 11, и почти 10 000 видеоуроками.

В "МЭШ" размещено множество заданий, соответствующих тестам ОГЭ и ЕГЭ. С их помощью школьники могут подготовиться к контрольным работам, экзаменам и олимпиадам. А весной прошлого года Библиотека "Московской электронной школы" стала доступна во всем мире.

Мегапроект был неоднократно представлен на различных мировых форумах, таких как BETT и AQDAR, а в 2018-19 годах на саммите HundrED в Хельсинки "МЭШ" включили в список 100 главных образовательных проектов мира.