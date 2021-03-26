На Камчатку циклон принесет сильный ветер и гололед

С 27 марта часть Камчатского края окажется под влиянием циклона. По данным регионального МЧС, прогнозируется сильный снегопад с метелью.

Скорость ветра достигнет 25 метров в секунду. Основное влияние на погоду циклон окажет в Алеутском, Усть-Камчатском и Карагинском районах.

Из-за снега и перепада температур ожидаются гололедица, снежные переметы и ограничение видимости на трассах. Кроме того, сильный ветер может срывать кровли и обшивки зданий, сносить различные конструкции, нарушить систему электроснабжения населенных пунктов.

Спасатели рекомендуют туристам, спортсменам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.