В ЕАО школьника наградили медалью за спасение людей

Школьнику из ЕАО Александру Комплектову вручили медаль Совета Федерации "За проявленное мужество". В мае прошлого года он спас людей из горящего дома.

ЧП произошло в селе Бирофельд Биробиджанского района. У вспыхнувшего здания собралось много зевак, но действовать начал только один 16-летний Александр. Он разбил окно, забрался внутрь и разбудил спящих жильцов дома, чем спас им жизнь.

- Знаю, что раньше ты думал о разных профессиях, но теперь мечтаешь стать спасателем. Это дело для неравнодушных, отважных людей, таких, как ты, - сказала председатель парламента ЕАО Любовь Павлова, вручая награду подростку.

Сам он говорит, что в тот момент не испытывал страха. В голове была одна мысль - спасти людей.

- Если бы все вернуть назад - поступил бы точно так же, - приводятся на сайте Заксобрания области слова героя.

Справка "РГ"

Медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" вручают детям, которые проявили мужество при спасении жизни других людей. В прошлом году ею наградили школьников из 57 регионов России.