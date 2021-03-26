В Якутске началось голосование по досрочным выборам мэра

В пятницу в Якутске началось трехдневное голосование по досрочным выборам мэра города.

Как сообщается на официальном сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии, проголосовать можно будет в любой из дней с 26 по 28 марта с 08.00 до 20.00.

В городе подготовлены 118 основных избирательных участков и четыре - в местах временного пребывания избирателей. Кроме того, по заявкам избирателей, которые не могут по состоянию здоровья проголосовать на избирательном участке, участковые комиссии будут осуществлять к ним выезды на дом.

Все комиссии обеспечены необходимым количеством избирательных бюллетеней. Для обеспечения мер санитарно-эпидемиологической безопасности помещения избирательных участков продезинфицированы, в них предусмотрены маски, антисептические средства, термометрия.

В избирательные бюллетени включены шесть кандидатов - Евгений Григорьев от партии "Единая Россия", Иван Комаров от партии "Гражданская платформа", Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от партии "Справедливая Россия", Айал Прокопьев от партии "Родина", Евгений Рябченко от ЛДПР.