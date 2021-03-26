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26.03.2021 03:36
Рубрика: Происшествия

В общежитии Южно-Сахалинска нашли тела двух студентов

Текст: Артем Красиков

В пятницу утром в общежитии одного из высших учебных заведений Южно-Сахалинска обнаружили тела двух студентов.

На Сахалине в квартире обнаружили тело подростка

Погибшим было 18 и 19 лет. По предварительным данным, причиной смерти могла стать электротравма, сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть третья статьи 238 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины смерти учащихся. В СК дадут оценку действиям должностных лиц вуза, ответственных за безопасность работы электрооборудования.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, семьям погибших студентов всю необходимую помощь и поддержку. Глава Сахалина Валерий Лимаренко потребовал в течение трех дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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