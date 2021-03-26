В общежитии Южно-Сахалинска нашли тела двух студентов

В пятницу утром в общежитии одного из высших учебных заведений Южно-Сахалинска обнаружили тела двух студентов.

Погибшим было 18 и 19 лет. По предварительным данным, причиной смерти могла стать электротравма, сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть третья статьи 238 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины смерти учащихся. В СК дадут оценку действиям должностных лиц вуза, ответственных за безопасность работы электрооборудования.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, семьям погибших студентов всю необходимую помощь и поддержку. Глава Сахалина Валерий Лимаренко потребовал в течение трех дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах.