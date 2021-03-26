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26.03.2021 03:47
Рубрика: Общество

В Приморье семья леопардов попала на видео

Текст: Ольга Журман

Уникальные кадры многодетного семейства дальневосточных леопардов получили специалисты национального парка "Земля леопарда", сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

В кадре на вершине горы - взрослая хищница и три ее детеныша, которые встретились с неопознанным зверем-загадкой.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
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Леопардессу ученые идентифицировали как самку под номером Leo 117F. Поначалу на видео скрытное семейство просто отдыхает, чуть позже мать замечает неподалеку движение неизвестного объекта, остающегося за кадром. Леопардесса идет "на разведку", за поведением мамы наблюдают котята.

Кого или что нашла мама семейства неизвестно. "Не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу - оленя или косулю - и отправилась на охоту, чтобы добыть для семьи пропитание и продемонстрировать малышам навыки опытного хищника", - делают предположение рассматривавшие кадры специалисты "Земли леопарда". В любом случае с Leo 117F и ее котятами все в порядке: недавно они попали в объективы фотоловушек в другом месте нацпарка.

Справка "РГ"

В России насчитывается около 100 дальневосточных леопардов, в начале 2000-х годов их было не более 35 особей. Эти редкие животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной "Земли леопарда".

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