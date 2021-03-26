В репертуаре Приморской сцены Мариинского театра появилась оперетта

Знаменитую "Летучую мышь" Иоганна Штрауса увидят сегодня театралы Владивостока. Первую весеннюю премьеру на Приморской сцене Мариинского театра поставил заслуженный деятель искусств России Алексей Степанюк под музыкальным руководством главного дирижера Павла Смелкова.

Классическая танцевальная оперетта венского "короля вальсов" является украшением репертуара ведущих оперных театров мира. Ее комичный сюжет строится вокруг взаимоотношений супружеской пары, переживающей кризис в отношениях. Неверному супругу, Генриху Айзенштайну, придется вновь влюбиться в собственную жену, Розалинду, которая постигнет для этого новые грани женского обаяния и мудрости.

- Сейчас мы переживаем непростое время, и такая радостная, светлая музыка, весёлый, как брызги шампанского, спектакль с красивыми декорациями и костюмами может стать спасением от несколько депрессивного настроения, в которое нас могут ввергнуть обстоятельства, - сказал режиссер, рассказывая о своей новой работе с приморским театром, где с успехом идут в его постановке оперы "Евгений Онегин" Чайковского и "Аида" Верди.

Премьера "Летучей мыши" в его постановке на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялась в канун нового года. По оценкам критики, спектакли Степанюка отличает продуманность деталей, единство музыки и визуального оформления. Художником постановки выступил народный художник России Вячеслав Окунев, режиссером и хореографом - Илья Устьянцев. Оперетта идет на русском языке, что, по задумке создателей, ближе и понятнее зрителям, а артистам дает простор для творческой импровизации.

Оперетта - жанр синтетический и сложный, несмотря на внешнюю легкость. Артистам нужно не только иметь красивый голос, но и легко, порой танцуя, двигаться на сцене, вести разговорные диалоги, четко артикулируя слова, чтобы их могли расслышать зрители последних рядов. Театралы уже гадают, кто из исполнителей сможет поймать и в полной мере передать "опереточный кураж".