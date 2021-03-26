В Свободном ввели карантин по бешенству

Распоряжением губернатора Амурской области в городе Свободном ввели карантин по бешенству.

Заболевание подтвердилось у одной из собак, хозяин которой не установлен. Об агрессивном, бросающемся на других зверей псе, сообщили жители города в ветеринарную службу.

"До снятия карантина запрещен ввоз и вывоз из Свободного восприимчивых к заболеванию животных - собак и кошек, а также и других сельскохозяйственных животных",- сказал начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Специалисты призывают жителей и гостей города быть предельно внимательными, при первых проявлениях немотивированной агрессии у животных сообщать в ветеринарную службу.

"В выходные дни начнется бесплатная вакцинация собак и кошек в районе ЦРБ, где и была обнаружена умершая собака с признаками бешенства. Вакцинация постепенно распространится на всю территорию города",- сообщил мэр Свободного Владимир Константинов на своей странице в Instagram.