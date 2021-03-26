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26.03.2021 05:20
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье завели дело о гибели заключенного при ремонте канализации

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, возбудили следователи в Забайкальском крае.

Фото: Прокуратура Краснодарского края
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Как сообщает пресс-служба краевого следкома, 18 марта 2021 года произошло ЧП в местной исправительной колонии №1. Трех заключенных отправили устранять протечку канализационной трубы на территории исправительного учреждения. При этом привлекать осужденных к таким работам запрещено, поскольку у них нет для этого специальной подготовки. Кроме того, во время ремонта использовался угольный шлак, который относится к опасным отходам, а заключенных не обеспечили средствами индивидуальной защиты.

В результате два человека получили серьезные травмы. У одного термические ожог первой-второй степени, пострадали шея, уши, предплечья, кисти рук, ноги и живот. Второй получил ожог 60 процентов тела (голова, руки и ноги, дыхательные пути) и спустя неделю скончался в больнице.

Ведется расследование. Следователи опрашивают всех участников событий, изучают документацию по организации и проведению работ с участием осужденных. Проверяются все факты нарушения требований безопасности в колонии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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