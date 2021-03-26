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26.03.2021 09:20
Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Текст: Игорь Зубков
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Банк России отозвал лицензию у банка "Мегаполис", работавшего в Чебоксарах. Он занимал 234-е место в банковской системе по размеру активов.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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По информации ЦБ, банк камуфлировал свое реальное финансовое положение, занижая необходимые к формированию резервы на возможные потери по ссудам и завышая стоимость имущества. Кроме того, ЦБ провел контрольные закупки иностранной валюты в банке, показавшие, что банк не отражает эти операции в бухгалтерском учете и отчетности.

Из-за нарушений Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно ограничивал "Мегаполису" операции по купле-продаже наличной валюты физлицами и привлечение вкладов.

Агентство по страхованию вкладов отберет банки-агенты для выплаты возмещений вкладчикам "Мегаполиса" до 1 апреля.

В регионах Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Отзыв лицензий у банков

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