ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Банк России отозвал лицензию у банка "Мегаполис", работавшего в Чебоксарах. Он занимал 234-е место в банковской системе по размеру активов.

По информации ЦБ, банк камуфлировал свое реальное финансовое положение, занижая необходимые к формированию резервы на возможные потери по ссудам и завышая стоимость имущества. Кроме того, ЦБ провел контрольные закупки иностранной валюты в банке, показавшие, что банк не отражает эти операции в бухгалтерском учете и отчетности.

Из-за нарушений Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно ограничивал "Мегаполису" операции по купле-продаже наличной валюты физлицами и привлечение вкладов.

Агентство по страхованию вкладов отберет банки-агенты для выплаты возмещений вкладчикам "Мегаполиса" до 1 апреля.