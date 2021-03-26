Эксперты рассказали, зачем нужно проверять сведения об исторических памятниках

Более 35 тысяч сведений об объектах культурного наследия были включены в 2020 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Как сообщает Федеральная кадастровая палата Росреестра, всего в ЕГРН содержится более 76 тысяч сведений о памятниках истории и культуры народов России, более 43 тысяч границ территорий объектов культурного наследия и 11,4 тысяч зон их охраны.

"Объекты культурного наследия представляют особую историческую ценность не только для жителей регионов, в которых они находятся, но и для всего населения Российской Федерации. Поэтому одной из важнейших задач является государственная охрана этих объектов, их учет и сохранность", - отмечает и.о. начальника Управления по связям с общественностью Федеральной кадастровой палаты Росреестра Евгений Мохин.

Эксперты Кадастровой палаты определили тройку регионов-лидеров по количеству внесенных в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия. Возглавляет рейтинг Республика Башкортостан, которая в прошлом году внесла в ЕГРН 9729 сведений. Среди них - границы таких территорий объектов культурного наследия федерального значения, как Килимовский дворец, Мавзолей Хусейн-бека, Мавзолей Тура-хана, Мавзолей Малый кэшэнэ и Мавзолей Бэндэ-бикэ.

"Нередко собственники земельных участков при строительстве в охранных зонах объектов культурного наследия узнают об этом только когда получают исковые заявления о сносе построенных зданий. Одна из причин подобной неосведомленности заключается в том, что сведения об этих объектах не внесены в ЕГРН. Поэтому большое значение имеет наличие в реестре сведений об объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны", - говорит директор Кадастровой палаты по Республике Башкортостан Рустам Гайсин.

Вторую позицию занимает Ростовская область, которая включила в реестр недвижимости 4842 данных о достопримечательностях региона. В частности, в ЕГРН были учтены Храм Казанской иконы Божией Матери и Свято-Троицкий Храм, старинное здание центра информационных технологий, а также здание железнодорожного вокзала в Азовском районе, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Замыкает тройку лидеров Московская область, которая в минувшем году пополнила ЕГРН 1529 сведениями. В их числе следующие объекты культурного наследия федерального и регионального значения: Ансамбль жилых палат и двух жилых домов, расположенный в г. Серпухов; Собор благоверного князя Александра Невского, входящий в состав Ансамбля Александровского женского монастыря; церковь Преображения Господня; церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Эксперты отмечают, что зачастую в исторических зданиях могут располагаться офисные помещения, банки, кафе, магазины и т.д. Арендаторы таких помещений должны соблюдать ряд требований по сохранению облика используемого объекта, установленных в охранном обязательстве. Немаловажную роль в этом процессе играет наличие в ЕГРН полных и достоверных сведений о нем.

Оперативно проверить, входит ли конкретный земельный участок в зону охраны или защитную зону объекта культурного наследия, можно с помощью сервиса "Публичная кадастровая карта". Общедоступные сведения об объектах недвижимости можно получить, заказав выписку из ЕГРН через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты или на официальном сайте Росреестра.