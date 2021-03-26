Пермский НОЦ входит в региональную систему промышленной кооперации

Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня "Рациональное недропользование" становится основным разработчиком технологий для участников региональной промышленной кооперации.

На НОЦ возлагается подбор научных и технологических компаний, а также организация их работы для решения бизнес-задач. Приоритетными исполнителями станут участники центра, однако в отсутствие в крае тех или иных компетенций научно-образовательный центр сможет привлекать партнеров из других регионов или зарубежья.

Уникальный Пермский научно-образовательный центр объединяет образование, науку и промышленность, поэтому он постоянно находится в тесной кооперации с предприятиями. Основная цель такой работы - создание новых технологий и продуктов мирового уровня. И у центра в этом направлении большие перспективы: в нем ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, апробируется внедрение в производство новых технологий.

За 2020 год в регионе кратно - с четырех до 12 - увеличилось количество дорожных карт с федеральными холдингами, которые активно формулируют запросы как на уже существующие разработки, так и на решение перспективных технологических задач.

По словам министра промышленности Пермского края и председателя управляющего совета НОЦ Алексея Чибисова, по итогам 2020 года в число индустриальных партнеров Пермского НОЦ входит более 20 компаний.

- Индустриальные партнеры заинтересованы в реализации совместных проектов разработки и внедрения в производство передовых технологий, и наша задача - максимально вовлекать их во взаимодействие с научно-образовательными институтами, - сказал он.

В прошлом году участники НОЦ: Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) - на 40 процентов увеличили объем работ, завершившихся созданием опытного образца и его испытаниями. Предприятиям были переданы 25 единиц технологий и продукции, то есть в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Так, например, для компании "ЛУКОЙЛ" разработали инженерный симулятор технологических процессов - программное обеспечение, которое читает информацию, поступающую с различных датчиков из нефтяной скважины и, основываясь на ее особенностях, дает рекомендации по подбору оптимального глубинно-насосного и поверхностного оборудования, а также технологического режима.

Среди новых перспективных проектов НОЦ - создание мультиотраслевого полигона, позволяющего проводить тестирование и прототипирование инновационных технологий и сократить путь от научной идеи до ее внедрения в производство с сегодняшних 10 лет (в среднем) до трех.

- Научно-образовательные центры мирового уровня создавались, чтобы обеспечить интеграцию научных и инновационных ресурсов и сфокусировать их на решении реальных задач бизнеса. Деятельность центра охватывает значительную часть отраслей региональной экономики, поэтому включение НОЦ в систему промышленной кооперации Прикамья - логичный шаг, - отметил директор центра Павел Илюшин.