Путин предупредил Мельниченко об ответственности

"Не отрывались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?" - спросил Владимир Путин. "Я внутренне готов, тем более, что Пензенская область для меня не точка на карте, а регион, где я родился, вырос, где живет не одно поколение моей семьи", - ответил собеседник.

"Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать", - заверил Мельниченко.

"Мы этим и закончим как раз, я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области", - заключил президент и подписал указ.

Кстати, Мельниченко - выпускник второго потока "школы губернаторов".