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26.03.2021 20:28
Рубрика: Власть

Путин предупредил Мельниченко об ответственности

Текст: Кира Латухина
Чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием жителей. Об этом сказал президент на встрече с сенатором Олегом Мельниченко, которого он сегодня вечером назначил врио губернатора Пензенской области. Беседа прошла по видеосвязи.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Не отрывались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?" - спросил Владимир Путин. "Я внутренне готов, тем более, что Пензенская область для меня не точка на карте, а регион, где я родился, вырос, где живет не одно поколение моей семьи", - ответил собеседник.

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября

"Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать", - заверил Мельниченко.

"Мы этим и закончим как раз, я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области", - заключил президент и подписал указ.

Кстати, Мельниченко - выпускник второго потока "школы губернаторов".

Матвиенко прокомментировала назначение врио губернатора Пензенской области

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что новый временный глава Пензенской области сумеет добиться хороших результатов на этом посту.

В пятницу президент России Владимир Путин своим указом назначил председателя Комитета СФ по федеративному устройству временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Фото: iStock
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Председатель верхней палаты заявила журналистам, что положительно относится к этому назначению. "За время совместной работы в Совете Федерации у меня было достаточно возможностей убедиться в том, что он (Мельниченко) - блестящий профессионал, опытный, ответственный руководитель, способный досконально разобраться во всех деталях порученного ему дела", - отметила она.

Кроме того, Мельниченко "возвращается в хорошо знакомый ему регион". "Здесь он родился, учился, не один год работал в органах власти. Не понаслышке знает социально-экономическую ситуацию в Пензенской области, актуальные проблемы. Имеет представление о том, что надо делать для развития и реализации ее потенциала", - указала глава Совфеда.

Она уверена, что эти качества позволят врио губернатора "оперативно включиться в управление областью". "Уверена, он сумеет добиться результатов", - заключила Матвиенко и пожелала коллеге успеха на новом посту.

Напомним, 23 марта президент освободил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Олег Мельниченко, согласно сегодняшнему решению главы государства, будет руководить регионом до вступления в должность нового губернатора, выборы которого состоятся в Единый день голосования 19 сентября.

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