"Руссоль" провела дни карьеры для студентов в Иркутске

Крупнейший производитель соли в России - компания "Руссоль" - провела дни карьеры для студентов вузов Иркутска. С будущими молодыми специалистами встретился технический директор предприятия Руслан Грамма.

Напомним, что "Руссоль" занимается добычей пищевой и технической соли на мощнейших месторождениях в Иркутской, Оренбургской и Астраханской областях. Стабильно работающая компания, известная не только в нашей стране, но и за рубежом, насчитывает свыше 1200 сотрудников. Особое внимание здесь уделяют подготовке современных высококвалифицированных кадров.

Сегодня в России можно буквально по пальцам пересчитать вузы, где готовят специалистов для добывающих компаний - например, по направлениям "горное дело" или "технология геологической разведки". Поэтому предприятие работает с будущими выпускниками иркутских учебных заведений уже со студенческой скамьи: организует практику и создает все условия для работы молодых специалистов. Об этом и многом другом шла речь на состоявшейся 24 марта встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) им. Ежевского.

- В коллективе компании достаточно много молодежи, мы взяли себе за принцип работать с выпускниками сразу по окончанию вуза, - рассказал Руслан Грамма. - Мы поощряем наставничество, у нас действует профсоюз, есть свой учебно-курсовой комбинат, созданы дополнительные возможности для личностного и профессионального роста, дальнейшего повышения квалификации за счет компании. "Белая" зарплата выше рыночной, полный соцпакет, предоставление общежития для иногородних в ЦДПС "Илецксоль" и "Бассоль". Сейчас рассматривается возможность обеспечить молодые кадры временным жильем и в городе Усолье-Сибирском.

В аудитории ИРНИТУ собрались свыше 100 студентов вуза, обучающихся по направлениям "Электроэнергетика и электротехника", "Машиностроение", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", "Автоматизация технологических процессов", "Инноватика", "Горное дело", "Технология геологической разведки". Дни карьеры от крупнейшего производителя соли всегда вызывают живой интерес будущих специалистов горнодобывающей промышленности. Ребята интересовались условиями труда, модернизацией производства, географией месторождений и возможностями переезда. По итогам встречи 20 студентов подали заявку на прохождение практики в местном отделении компании.

Руслан Грамма подчеркнул, что вакансии для выпускников есть на месторождениях и в Соль-Илецке, и в Усолье-Сибирском, и на озере Баскунчак, а также на новом современном заводе по производству соли в Новомосковске. Он был введен в эксплуатацию в 2018 году, построен и оборудован по последнему слову техники, которая соответствует новейшим достижениям науки и техники.

Сегодня предприятия отрасли испытывают также дефицит квалифицированных энергетиков и инженеров. Об этом шла речь на проходившей 25 марта встрече со студентами энергетического факультета Иркутского аграрного университета. Ребята узнали, какие возможности дает работа в компании для старта карьеры и дальнейшей самореализации. В частности, здесь действует система поощрений за достигнутые успехи, учитывающая как квалификацию и индивидуальные результаты деятельности каждого сотрудника, так и результаты работы соответствующего подразделения и компании в целом.

Компания "Руссоль" регулярно проводит Дни карьеры в технологических вузах страны. Кроме того, предприятие развивает свои образовательные программы для профессионального обучения на собственном учебно-курсовом комбинате, где специалистов обучают ведущие и главные инженерно-технические работники с колоссальным опытом и знаниями в данной сфере.