Новости

В Мордовии СК проверит работу руководителя организации "Особые дети" 17:46
Опрос: Россияне назвали условия счастливой жизни 17:45
Вассерман запустил бесплатную обучающую Академию 17:28
Хозяйка льва из Подмосковья объяснила, что животное делало на крыше дома 17:26
Жительница Петербурга родила первенца в 58 лет 17:22
Следствие просит арестовать подозреваемого в краже 25 млн полицейского 17:17
Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте 17:00
Экипажи Балтфлота провели морской бой с кораблями "противника" 16:57
В Петербурге застройщиков обвинили в неуплате налогов на 142 млн рублей 16:40
Минпромторг не ожидает подорожания пива из-за начала эксперимента по маркировке 16:35
Эрдоган: Использование "Спутника V" облегчит процесс вакцинации в Турции 16:34
Путин: Нужно проанализировать, какие регламенты замедляют развитие туризма 16:22
Мезенцев подарил Лукашенко самовар и обсудил сотрудничество 16:18
Путин рассказал, как однажды упал с лошади 16:12
Путин призвал создавать сетевые университеты 16:09
В Минфине сравнили повышение ключевой ставки ЦБ с холодным душем 16:08
На "Поле чудес" пожаловались из-за нарушения авторских прав 16:01
Малым и средним предприятиям помогут сортировать мусор 15:47
Путин напомнил про планы сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу 15:42
Пациенты стали чаще жаловаться на очереди при получении плановой медпомощи 15:34
Выживших при падении Ка-32 под Калининградом спас инспектор рыбоохраны 15:23
В Минтрансе не комментируют применение наручников к авиадебоширам 15:19
В Краснодаре водителя "скорой" избили из-за заблокированного проезда 15:17
Вооруженные люди ограбили фургон с золотом и драгоценностями во Франции 15:16
Путин: Руководство в системе здравоохранения РФ отвечает уровню сегодняшнего дня 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 17:46
Рубрика: Происшествия

В Мордовии СК проверит работу руководителя организации "Особые дети"

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии начата проверка деятельности общественной организации "Особые дети". По данным Следственного комитета по региону, поводом для этого послужила опубликованная в ряде СМИ информация о расходовании руководителем денег, полученных от спонсоров.

Фото: Рашит Салихов
После трагедии в "Зимней Вишне" МЧС вдвое увеличило число проверок ТЦ

Как стало известно "РГ", история началась со скандала, вспыхнувшего в соцсетях. Матери детей-инвалидов, обращавшиеся за помощью к руководителю Мордовской региональной общественной организации "Особые дети" Александру Артюхину, выложили скрины своей переписки с ним: в ответ на просьбы председатель осыпает женщин и их детей оскорблениями.

- Согласно размещенной информации, общественная организация, которая должная оказывать помощь детям-инвалидам, фактически материальную поддержку оказывает ограниченному кругу подопечных, несмотря на выделяемые спонсорами денежные средства, - констатировали в СУ СК РФ по РМ. - В публикации указывается, что руководитель организации удаляет из группы в социальной сети матерей, которые пытаются уточнить у него сведения о положенной им помощи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Путин обещал подумать над карьерой блогера
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток-2" в 2021 году
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик