В Мордовии СК проверит работу руководителя организации "Особые дети"

В Мордовии начата проверка деятельности общественной организации "Особые дети". По данным Следственного комитета по региону, поводом для этого послужила опубликованная в ряде СМИ информация о расходовании руководителем денег, полученных от спонсоров.

Как стало известно "РГ", история началась со скандала, вспыхнувшего в соцсетях. Матери детей-инвалидов, обращавшиеся за помощью к руководителю Мордовской региональной общественной организации "Особые дети" Александру Артюхину, выложили скрины своей переписки с ним: в ответ на просьбы председатель осыпает женщин и их детей оскорблениями.

- Согласно размещенной информации, общественная организация, которая должная оказывать помощь детям-инвалидам, фактически материальную поддержку оказывает ограниченному кругу подопечных, несмотря на выделяемые спонсорами денежные средства, - констатировали в СУ СК РФ по РМ. - В публикации указывается, что руководитель организации удаляет из группы в социальной сети матерей, которые пытаются уточнить у него сведения о положенной им помощи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.