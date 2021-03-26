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26.03.2021 14:31
Рубрика: Власть

В ОЭЗ "Тольятти" запустили новое производство медицинских изделий

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В ОЭЗ "Тольятти" начал работу "Самарский завод медицинских изделий". Старт производству дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Личное участие министра в запуске нового производства говорит о внимании федерального правительства к развитию Самарской области, одного из крупнейших промышленных регионов страны.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

На заводе будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Предприятие уникально не только для региона, но и для всей страны: это единственное подобное производство полного цикла в России. Продукцию планируют поставлять в государственные и частные медучреждения, а также предприятиям в сфере хозяйственно-бытового обслуживания. Важно, что продукция будет реализовываться в медучреждениях Самарской области.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Сегодня мы запускаем крупнейшее в России производство синтетических перчаток из нитрилового материала. До этого у нас такого производства в стране не было, это существенный вклад в импортозамещение, - отметил Денис Мантуров. - До этого у нас мощности производства составляли чуть меньше 50 миллионов пар медицинских перчаток, при этом это были перчатки из латекса, из натурального материала. В данном случае будет использоваться искусственный, нитриловый материал, поставляться будет нашей российской компанией "Сибур" из Красноярского края. Таким образом, мы должны увеличить объем выпуска продукции в 3,5 раза.

Немаловажно, что на предприятии соблюдены все современные стандарты, в том числе по обеспечению безопасности окружающей среды.

- При создании предприятия учтены все экологические требования, которые предъявляются сегодня для современных производств. Все эти требования более чем исполнены, хотел бы поблагодарить руководство предприятия, собственника, руководство региона, которое также подключилось к этой работе, - акцентировал внимание министр.

Пуск завода в Самарской области - еще один шаг на пути к выполнению задачи по импортозамещению, которую ставит президент.

Объем инвестиций, направленный на строительство завода, составил более 729 миллионов рублей. На проектную мощность - 108 миллионов пар в год - завод планирует выйти уже во втором квартале этого года. На предприятии две линии, создано более 80 рабочих мест.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Самарская область улучшает позиции среди инвестиционно-активных регионов

Несмотря на вызовы 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона, поддержке федеральных властей в Самарской области удалось минимизировать негативные последствия и продолжить развитие экономики.

Благодаря комплексной работе властей и оказанным бизнесу мерам поддержки в 2020 году в Самарской области не приостановлен ни один значимый инвестиционный проект, открыто 15 крупных производств с общим объемом инвестиций более 17 миллиардов рублей. Всего за прошлый год в регионе создано более 10 тысяч новых рабочих мест. Параллельно сформирован серьезный задел на будущее: так, в 2021 году планируется реализовать более 25 масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей и созданием на них более 5,5 тысяч рабочих мест.

- Несмотря на вызовы прошлого года экономика Самарской области в первую очередь благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которые по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина были оказаны федеральным Правительством, Минпромторгом, показала достойный результат в этих очень непростых условиях, объем инвестиций по прошлому году, по предварительным данным составивший 270 миллиардов рублей, тому яркое свидетельство, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Развитие стратегической инвестплощадки по поручению главы региона курирует министр Дмитрий Богданов. Для контроля за возведением производственных корпусов и запуском предприятий резидентов министр регулярно посещает ОЭЗ. В ходе своего последнего рабочего визита в Тольятти, который состоялся 11 марта, Дмитрий Богданов осмотрел все строящиеся и готовые к открытию заводы, в том числе Самарский завод медицинских изделий. Стоит отметить, что "СЗМИ" - не единственное предприятие, которое откроется в этом году в ОЭЗ "Тольятти": до конца 2021 года здесь заработают еще четыре производства. Поддержку инвесторам оказывает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Фото: istock
В Самарской области инвесторам предоставлена всесторонняя поддержка

- Это уникальное предприятие, аналогов ему в России сегодня нет.

- "СЗМИ" займет от 3 до 5% российского рынка, мы уже прорабатываем с инвесторами вопрос о расширении производства для того, чтобы продукция могла быть полностью локализована в России, - сказал на открытии завода Дмитрий Богданов. - Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание поддержке предприятий, созданию комфортных условий для инвесторов. Сегодня Самарская область наращивает темпы в этом направлении. В 2021 году мы планируем запустить несколько крупных заводов. В 2020 году было создано десять тысяч новых рабочих мест, в этом году мы рассчитываем перевыполнить этот план в полтора раза.

Напомним, что по итогам IV Нацрейтинга инвестпривлекательности ОЭЗ заняла третье место и вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. При этом ОЭЗ оказалась в тройке лидеров по динамике количества резидентов. Сейчас в ОЭЗ "Тольятти" 26 компаний-резидентов из девяти стран мира с суммой заявленных инвестиций 24,9 миллиардов рублей и планом создания более пяти тысяч новых рабочих мест.

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