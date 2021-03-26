В Перми одноразовые маски назвали самой частой причиной засоров канализации

В этом году одноразовые медицинские маски стали одной из причин засоров системы водоотведения в Перми. Об этом сообщили в коммунальной компании.

По данным компании, на этой неделе зафиксирован рост объемов стоков на 5-7 процентов по сравнению со среднестатистическими зимними показателями. Коммунальщики обеспокоены тем, что в канализации множество одноразовых медицинских масок.

- Маски стали бичом этого сезона, - сообщили в компании.

Они, наряду с другим мусором, засоряют трубы, что приводит к сбоям в работе системы водоотведения. Коммунальщики обратились к пермякам с просьбой не выбрасывать в канализацию твердые отходы и использованные гигиенические принадлежности, в том числе и медицинские маски.