В Самаре состоялся OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021

В Самарской области активно формируются центры инновационного притяжения, концентрирующие научный, кадровый и инвестиционный потенциал. Эта работа в регионе выстроена по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Аккумулируя различные инструменты поддержки стартапов, регион сформировал необходимые условия для развития предпринимательства и исследований. Участники инновационного кластера региона собрались 25 марта на крупнейшей конференции OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021 в Самаре, чтобы обсудить актуальные темы этой области и выбрать лучшие стартапы.

Стартап Тур в Самаре проводится при партнерской поддержке Правительства Самарской области, регионального министерства экономического развития и инвестиций, Инновационного фонда Самарской области и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

Мероприятие открыл министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, отметив, что одним из главных приоритетов для областного правительства является развитие культуры стартап-движения и технологического предпринимательства:

- Уже в третий раз мы принимаем это масштабное мероприятие на самарской земле, потому что поддерживаем идею и цель Стартап Тура - это поиск перспективных инновационных проектов и популяризация инновационного предпринимательства в России. Событие объединило на своей площадке более двухста предпринимателей, менторов, бизнес-ангелов, представителей инвестиционных фондов и институтов развития. В Самарской области сформирована сильная, комплексная система поддержки инновационных предприятий и организаций. Важную роль в решении этой задачи играет наше сотрудничество с Фондом "Сколково", в том числе - на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Можно смело утверждать, что наша планомерная работа со стартапами и стартап-сообществами лежит в основе успешного развития инновационной экосистемы области, - подчеркнул министр.

Генеральный директор "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева отметила, что регион представил рекордное число участников конкурса стартапов - 186:

- Вы раскачали технологический дух настолько, что люди легко и с удовольствием подключаются к новым образовательным возможностям, которые предоставляет Стартап Тур.

В рамках панельной дискуссии "Инновационные экосистемы. Формирование инфраструктуры для устойчивого развития региона" выступил директор ГАУ "ЦИК СО", технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. Он рассказал об экосистеме технопарка, которая представляет собой уникальный набор "точек роста", притягивающих ученых, инноваторов, молодых предпринимателей Самарско-Тольяттинской агломерации. Это место интеграции научных, образовательных, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей, органов государственной власти, главной целью объединения которых является поддержка производителей инновационного продукта:

- "Жигулевская долина" тесно связана с министерством экономического развития региона, является региональным оператором "Сколково" и сотрудничает с крупнейшими индустриальными партнерами, среди которых РЖД и Инновационный фонд Самарской области. Здесь расположено представительство Фонда содействия инновациям, благодаря которому инноваторы могут получить безвозмездные "донаты" для стартапов в виде государственных грантов. На территории технопарка формируются услуги уникального Регионального центра инжиниринга, разработана и внедрена цифровая платформа ISAMARA.RU, объединяющая ключевых участников инновационного процесса, - отметил Сергиенко.

Особый акцент директор "Жигулевской долины" сделал на детском технопарке "Кванториум", где занимается более 1000 юных инноваторов. Экосистема технопарка постоянно развивается: увеличивается количество инновационных технологических проектов, реализуемых в рамках технопарка - сейчас их более 250, 40% из которых составляют ИТ-проекты. Все инновационные треки, реализуемые в технопарках региона под руководством ГАУ "ЦИК СО", как своеобразные паззлы, тесно связаны с Национальными проектами, обозначенными государством.

Одним из ключевых событий Стартап Тура традиционно выступает конкурс стартапов. Среди поданных заявок на конкурс от Самарской области в полуфинал вышло 15 по трем направлениям: "Информационные технологии", "Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве" и "Индустриальные и энергетические технологии". Среди полуфиналистов обозначились 6 компаний-резидентов "Жигулевской долины: ООО "Доказательная медицина", ООО "ИнБио", ООО "АГРОСЕРВИС", ООО "Нейросканер", ООО "Венс" и ООО "ВайтБэйтс".

Кульминацией мероприятия стало объявление победителя конкура технологических стартапов, который получит безвозмездный грант 300 тысяч рублей от Инновационного фонда Самарской области. В итоге победителем OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021 стал проект "Эко-грузовик" - "Комплекс магнитной сепарации и холодного крекинга", ООО "Венс".