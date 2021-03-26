В Татарстане разработали систему распознавания террористов по мимике

Сотрудники Института искусственного интеллекта совместно со специалистами по информационной безопасности ИТ-вуза разработали ПО, позволяющее анализировать эмоциональное и физиологическое состояние человека. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Университета Иннополиса.

К примеру, на рабочем месте сотрудника, которому доступна ценная информация, устанавливается веб-камера. Весь видеоряд в режиме реального времени анализирует специальная программа. На основе эмоциональных и физиологических реакций система может предугадать намерения человека. И если она сочтет, что тот собирается похитить важный документ, заблокирует доступ к информации.

Испытания показали, что система определяла эмоциональное и физиологическое состояние человека на 70 процентов точнее, чем психотерапевты и на 96 процентов - быстрее.

Руководитель Сектора защиты информации Университета Иннополис Никита Мохнаткин считает, что чисто гипотетически этот сервис мог бы предотвратить похищение секретных документов Эдвардом Сноуденом у Агентства национальной безопасности.

Спектр применения системы чрезвычайно широк и не сводится лишь к сфере информационной безопасности. По словам Никиты Мохнаткина, она сумеет определить алкогольное и наркотическое опьянение, обнаружить террориста в общественном месте и контрабандиста на границе и отследить усталость пилота или водителя автобуса.

Плюс ко всему, сервис хорошо считывает реакцию людей на маркетинговые и рекламные материалы. Это подтвердил тест в одном из торговых центров Уфы.

Директор Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев утверждает, что эта разработка уникальна.

- Определение эмоционального фона человека - нетривиальный проект. В нашем решении не используются специальные сенсоры, а анализируется только видеопоток. При этом этого набора данных нашему алгоритму достаточно, чтобы определить подделывает человек эмоции или нет, - пояснил он.