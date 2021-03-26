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26.03.2021 15:20
Рубрика: Власть

Александр Усс поручил проверить контракт на размещение отходов близ Красноярска

Глава Красноярского края Александр Усс прокомментировал тему захоронения пестицидов с Дальнего Востока на полигоне близ Красноярска. На своей странице в Instagram в рубрике "Усс на связи: сейчас" губернатор отметил, что необходимо внимательно проверить контракт.

"Захоронение на полигоне "Серебристый" - не объект краевого контроля. Тем не менее, когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых вместе с федеральными органами власти, прежде всего Росприроднадзором, детально оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта. Я как губернатор заинтересован в том, чтобы снижать экологическую нагрузку на наш край. И поэтому вопросы такого рода не могут решаться, что называется, "под столом", без общественного контроля", - отметил Александр Усс.

Министр экологии Красноярского края Павел Борзых сообщил, что, по его информации, собственники полигона будут расторгать договор на захоронение опасных отходов.

"По поручению губернатора был детально изучен контракт и техническое задание. У нас есть замечания, которые мы направили в прокуратуру Амурской области, прокуратуру Красноярского края, правительство Амурской области и представителю Росприроднадзора по Красноярскому краю. Есть основания полагать, что контракт и техническое задание небезупречны. В настоящее время контроль за полигоном осуществляется на постоянной основе", - прокомментировал министр.

Собственник полигона "Серебристый" подтвердил, что контракт по ввозу на территорию края отходов 2 и 3 класса опасности исполнен не будет. Генеральный директор АО "Зеленый город" Елена Чернявская отметила, что собственники полигона видят обеспокоенность губернатора, правительства и населения Красноярского края сложившейся ситуацией и готовы отказаться от выполнения обязательств по договору. В настоящее время юристы компании ведут переговоры о расторжении контракта.

Напомним, что на странице губернатора Красноярского края в сети Instagram открылась новая рубрика "Усс на связи: сейчас". В ней Александр Усс будет высказываться по резонансным темам, которые вызывают серьезную обеспокоенность красноярцев.

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