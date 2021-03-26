Андрей Травников открыл VIII Транссибирский арт-фестиваль

В Новосибирске в восьмой раз проходит Транссибирский арт-фестиваль, главным организатором и художественным руководителем которого выступает известный скрипач Вадим Репин.

В адрес гостей и участников поступило приветствие от президента Российской Федерации Владимира Путина. Программа фестиваля высоко оценена правительством страны, его программы включены в культурную презентацию на международном уровне.

На открытии фестиваля в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца глава региона Андрей Травников напомнил, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году шли дискуссии о том, проводить очередной фестиваль или отменять его.

- Было решено - проводить обязательно, несмотря ни на что. Не все мероприятия прошли в привычном для нас формате, многие были переведены в онлайн. Но это тот уникальный случай, когда фестиваль объединил еще больше любителей искусства со всего мира (совокупная аудитория трансляций в прямом эфире и в записи превысила 1,5 миллиона человек) и остался с нами почти на год, - отметил губернатор. - Несмотря на все сложности, закрытие границ, программа фестиваля была выдержана. Эта стойкость в преодолении трудностей очень символична. Спасибо всем организаторам, участникам, зрителям за верность идее, за то, что сегодня мы можем открывать восьмой фестиваль безо всякой вынужденной паузы.

Организатор фестиваля Вадим Репин отметил, что традиция жива, и восьмой форум будет не менее красочным, не менее "взрывным", чем предыдущие.

В рамках фестиваля традиционно проходят образовательные проекты, в том числе при поддержке Фонда президентских грантов. В этом году состоится цикл общедоступных мастер-классов "Просто общайся со звездой", на которых Вадим Репин и его коллеги - музыканты мирового уровня - поделятся секретами мастерства.

По словам организаторов, одна из главных традиций Транссибирского арт-фестиваля - премьерное исполнение сочинений композиторов-современников, в том числе созданных специально для этого события. В этом году зрители услышат две премьеры - в исполнении Вадима Репина и Александры Конуновой впервые в России прозвучит Концерт для двух скрипок с оркестром "Shadow walker" Марка-Энтони Терниджа, а Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит мировую премьеру сочинения "Тобольские царевны" новосибирского композитора Елены Демидовой.

Еще одна традиция - выступление артистов высочайшего уровня в отдаленных регионах страны - остается неизменной. Так, фестивальный марафон откроет дирижер Андрис Пога (Латвия), продолжит Казуки Ямада (Япония), также в программе - концерт под управлением Шарля Дютуа (Франция). Впервые под руководством Валерия Гергиева выступят симфонические оркестры Новосибирской филармонии и Мариинского театра - в день закрытия фестиваля, 26 апреля.

В Новосибирской области арт-фестиваль проходит при поддержке правительства региона в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Фестиваль-2021 продлится с 25 марта по 26 апреля. События этого масштабного форума пройдут в Новосибирске и в городах Новосибирской области, а также в Москве и Красноярском крае.