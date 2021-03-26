На устроившего дебош в аэропорту Барнаула екатеринбуржца завели дело

Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело в отношении екатеринбуржца, который оскорбил транспортных полицейских за снятие его с рейса, сообщили в ведомстве.

В связи с неадекватным поведением пассажира в аэропорту Барнаула представителям авиакомпании пришлось вызвать полицию, сообщили накануне в управлении МВД на транспорте по СФО.

Как установили прибывшие на место стражи порядка, при оформлении документов на рейс до Екатеринбурга мужчина провоцировал конфликт и нецензурно ругался. Видеокамера зафиксировала, как он угрожает присутствующим, обещая, что его "батя приедет и застрелит обидчиков". Нарушителя пришлось проводить в комнату полиции.

Установлено, что 40-летний дебошир является жителем Свердловской области. Медицинское освидетельствование показало состояние легкого алкогольного опьянения пассажира. Суд признал задержанного виновным в правонарушении (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде штрафа и административного ареста на одни сутки. Кроме того, авиакомпания отказала мужчине в перелете.

Впрочем, этим дело не закончилось. Находясь в дежурной комнате полиции, нарушитель нанес публичные оскорбления представителю власти, после чего было возбуждено дело.