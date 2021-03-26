Новосибирск опередил введение нацстандарта зимнего содержания дорог

С декабря прошлого года в России действует Национальный стандарт зимнего содержания дорог, который значительно ужесточил требования к составу противогололедных материалов для использования на городских улицах. Со следующего сезона дорожники обязаны перейти на смеси и реагенты, безопасные для людей, машин и даже обуви. Новосибирск опередил введение национального стандарта, еще два года назад отказавшись от использования песко-соляных смесей. А потому не случайно именно столица Сибири стала площадкой для проведения Всероссийской конференции "Современные технологии зимнего содержания дорог".

Как подчеркнул заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, песко-соляная смесь на улицах города больше не применяется, ее заменили пески дробления горных пород, то есть более крупные фракции с незначительным количеством пылеватых веществ, а также химический реагент. Пока его используют на центральных магистралях и дорогах Академгородка. Специалисты накопили достаточный опыт применения новых материалов и готовы делиться им с другими населенными пунктами, однако на достигнутом останавливаться не намерены - технология нанесения реагента будет совершенствоваться.

- На сегодняшний день химический реагент показал свою эффективность, - уверен Олег Клемешов. - Мы пробуем и двухфазный Бионорд, применяем его и в твердой фракции. Сейчас изучаем, какой состав и на каких дорогах более эффективен. В следующем сезоне постараемся расширить его применение, готовим технику. К сожалению, существующий износ коммунальных машин есть. Но мы меняем оборудование, чтобы эти машины могли использоваться под химические реагенты. Техника должна работать четко, достигать интенсивности разбрасывания от 30 до 37 граммов на метр квадратный.

По словам заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрия Сердюка, в течение многих лет улицы обрабатывались песко-соляными смесями, сейчас же городские власти ставят перед собой задачу максимально исключить наличие пыли на городских улицах.

- Основой смесей были обычные речные пески, и лишь 20 процентов материалов реально улучшали ситуацию на зимних дорогах, - поясняет Юрий Сердюк. - Остальное - пыль и глина. Город закупал на сезон обработки 100 тысяч тонн песков и 10 тысяч тонн соли: итого на дороги высыпалось 800 КАМАЗов пыли и грязи, абсолютно бесполезных фракций. А потом, в летний период, дорожники все это пытались собирать.

Теперь даже в случае использования песков дробления горных пород пылевая составляющая снижена до незначительных 1,5 процента, хотя и это не предел. Химический реагент в двухкомпонентном виде, то есть с жидким составом, по дорогам распределяют две машины со специальными установками, разработанными в Кемеровской области.

Фото: По словам Олега Клемешова, песко-соляная смесь на улицах Новосибирска не применяется.

Как рассказал Юрий Сердюк, если раньше песко-соляную смесь с 10-процентным содержанием соли приходилось распределять в объеме 300-400 граммов на квадратный метр, то химический реагент распределяется из расчета менее 30 граммов на ту же площадь. Очевидной становится и экономическая выгода для городского бюджета. Таким образом, у Новосибирска действительно есть опыт, который востребован в других городах накануне введения правил национального стандарта зимнего содержания дорог.

- Стандарт разрабатывался так, чтобы требования предъявлялись не к определенному составу, химии, а к технологическим параметрам, которым должен отвечать противогололедный материал, - поясняет руководитель национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Клементова. - Это снижение влияния и на коррозию металлов, и на материалы из которых производится обувь, и отсутствие аллергенного фактора - это введено впервые. Словом, мы постарались учесть все моменты, которые волнуют жителей городов, а также интересы дорожных служб.

То есть дорожники не будут привязаны к использованию материалов определенной номенклатуры. Главное, чтобы состав удовлетворял всем предъявляемым к содержанию дорог требованиям, что оставляет возможность появления новых реагентов и смесей, усовершенствования уже существующих. Помимо прочего, новый стандарт соответствует целям национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Напрямую в показателях нацпроекта содержания дорог пока нет, но мониторинг содержания уже появился в паспорте федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", - говорит директор по организационной деятельности общеотраслевого центра компетенций в дорожной отрасли, созданного в рамках нацпроекта на базе ФАУ "Росдорнии" Алексей Ковров. - Сейчас и мы, и Министерство транспорта РФ обращаем большое внимание на то, что мало выполнить ремонт и построить новые дороги по нацпроекту. Для того чтобы все это сохранилось, служило людям, необходимо ввести стандарт содержания.

При этом, по словам специалиста, именно зимнее содержание дорог имеет чуть ли не ключевое значение, так как в холодное время года с учетом перепадов температур и агрессивной среды негативное влияние на дороги гораздо выше. А значит, и требования к их содержанию должны быть высокими.