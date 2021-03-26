Новосибирский губернатор поручил внедрить "цифру" в строительство

В Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сибстрине) под руководством губернатора Андрея Травникова состоялся круглый стол, посвященный внедрению технологий информационного моделирования. По его итогам глава региона дал ряд поручений профильным органам.

В частности, Андрей Травников отметил, что нужно готовиться к проектированию крупных, уникальных объектов с применением технологий информационного моделирования.

- Мы будем способствовать распространению и применению этих технологий в коммерческом строительстве. Новосибирская область должна быть в числе лидеров по внедрению этой новой технологической платформы, - отметил губернатор.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в ходе круглого стола представители правительства региона, НГАСУ, строительного сообщества обсудили вопросы применения BIM-технологий в строительной отрасли (информационное моделирование здания или информационная модель здания). Речь шла о подготовке соответствующих специалистов, практическом применении BIM-технологий при проектировании конкретных объектов, например, физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Калининском районе Новосибирска.

Как отмечают специалисты, основные преимущества использования BIM-технологий - это возможность проследить сооружение на различных этапах жизненного цикла. Так, на этапе проектирования применение BIM-технологий позволяет сократить срок выполнения проекта. На этапе эксплуатации зданий и сооружений одним из преимуществ BIM является возможность отслеживания текущего состояния объектов.

В марте 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о применении технологий информационного моделирования для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением бюджетных средств. Эта мера призвана способствовать модернизации строительной отрасли, которая ведется по поручению президента Владимира Путина. 9 марта 2021 года НГАСУ (Сибстрин) включили в список вузов для массового обучения специалистов использованию технологий информационного моделирования. В вузе был создан Центр компьютерного моделирования и проектирования.