Под Новосибирском в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Сегодня ночью в Каргатском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и маленький ребенок. Как сообщил начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по региону Сергей Страдымов, авария зафиксирована на 1278 километре автодороги Р-254 "Иртыш".

Все трое погибших находились в автомобиле Renault Sandero, который двигался со стороны Новосибирска по направлению к Омску. Около 4.40 по местному времени водитель 1983 года рождения выехал на полосу встречного движения, после чего иномарка влетела в КАМАЗ с прицепом.

О состоянии водителя грузовика не сообщается, водитель и два пассажира Renault погибли на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.