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26.03.2021 12:08
Рубрика: Власть

Продолжается отбор лидеров на Молодежную площадку КЭФ "Поколение-2030"

В рамках Красноярского экономического форума 12-13 апреля пройдёт Молодёжная площадка "Поколение-2030". Тема этого года - "Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса".
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

"Молодежные" мероприятия КЭФ пройдут в онлайн- и офлайн-форматах. Их участники обсудят варианты космического и технологического развития страны, затронут цифровой бизнес, цифровое образование и цифровую урбанистику.

Фото: Правительство Красноярского края
Экспертные студии КЭФ будут работать в Москве, Берлине и Сингапуре

Участники Молодежной площадки формируются по двум категориям: "Лидер" и "Гость". Ими могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, подавшие заявку-анкету на официальном сайте pokolenie2030.ru. Там же можно ознакомься с регламентом участия.

По результатам конкурса будет выбран 21 лидер для очного участия в мероприятиях. Ими могут стать молодые специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, академического сообщества, эксперты в сфере экономики, бизнеса, цифрового образования или космического развития.

Лидеры начнут работу в Красноярске за неделю до старта Молодежной площадки. За это время на форсайт-сессии они разработают проекты и сформулируют предложения по технологическому развитию страны в сфере экономики, образования и градостроительства. Свои наработки они представят участникам и экспертам КЭФ во второй "молодежный" день.

В настоящее время уже подано более 100 заявок от потенциальных лидеров из 12 регионов страны (Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Кемеровская, Томская, Самарская, Новосибирская область и т.д.).

Регистрация в категории "Лидер" продлится до 31 марта. От тех, кто желает присоединиться в качестве "Гостя" в онлайн-формате, заявки принимаются до 5 апреля.

В целом, участниками "Поколения-2030" станут более тысячи молодых IT-специалистов, дизайнеров, аналитиков, управленцев и активистов из разных регионов России, объединенных идеей развития цифрового пространства.

Дополнительная информация об участии в Молодежной площадке "Поколение-2030":

на официальных страницах мероприятия в "ВКонтакте" и в Instagram; по телефону +7 (923) 290-20-30, call-центр, ежедневно с 09:00 до 21:00 по красноярскому времени (05:00 до 16:00 мск).

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