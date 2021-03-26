В Рослесхозе рассказали, в каких регионах высадили больше всего новых лесов

За прошлый год в России было высажено 194 тыс. га лесов, что на 18 тыс. га больше, чем было в 2019 году, подсчитали в Рослесхозе. Работы прошли в рамках федерального проекта "Сохранения лесов", составной части нацпроекта "Экология".

Всего же восстановление леса - включая комбинированное и естественное - прошло на площади в 1,2 млн га.

В рейтинге регионов, где восстановление лесов прошло на максимально большой площади, первое место по традиции заняла Иркутская область. Сотрудники лесного хозяйства этого региона вручную и с применением техники высадили за год 15 тыс. га леса.

Второе место занял Красноярский край с результатом в 10,7 тыс. га, поднявшись с седьмого места в рейтинге 2019 года, третье - Тверская область (10 тыс. га).

Кроме того в списке лидеров - Вологодская область (8,926 тыс. га), Ленинградская область (8,921 тыс. га), Карелия (7,8 тыс. га), Башкортостан (7,2 тыс. га), Хабаровский край (6,7 тыс. га), Свердловская область (5,9 тыс. га), Удмуртия (5,5 тыс. га).

В конкурсе не участвовали три региона: Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, так как из-за климатических условий там искусственное лесоразведение не проводят.